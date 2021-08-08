«الاتصالات»: البريد شريك استراتيجى للمواطن فى حياته الاقتصادية والمالية والنقدية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن توقيع اتفاق انضمام الشركة المصرية لخدمات الاستثمار وترويج وتغطية الاكتتاب إلى اتفاقية تقديم الخدمات الموقعة سلفًا بين شركة «إن آى كابيتال» القابضة للاستثمارات المالية والهيئة القومية للبريد سيضمن الاستفادة من إمكانيات البريد وفروعه فى تقديم وعاء استثمارى آمن مبنىّ على دراسات علمية، حيث تتم إدارة أموال ومدخرات المواطن عن طريق مجموعة من المتخصصين على أعلى مستوى، وهو ما يمثل إحدى الخطوات الداعمة لتعزيز الشمول المالى.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخدمات الجديدة تأتى فى إطار تحقيق تطور نوعى ووظيفى للبريد المصرى وتحسين بيئة العمل داخل مكاتب البريد، بهدف تقديم الخدمات المالية والبريدية واللوجستية والمجتمعية بكفاءة للمواطنين، خاصة أن البريد يعد أحد منافذ تقديم خدمات مصر الرقمية، كما يعد إحدى ركائز الدولة لتعزيز الشمول المالى؛ موضحا أنه يتم تنفيذ خطة لرفع كفاءة مكاتب البريد، والتى تصل إلى أكثر من 4 آلاف مكتب وفقًا لأحدث التكنولوجيات العالمية، حيث تم حتى الآن الانتهاء من تطوير نصف هذه المكاتب، ويتم استكمال العمل فى الوقت الحالى للانتهاء من تطوير كافة المكاتب.

وتابع: البريد المصرى مؤسسة عملاقة وتمثل شريكا استراتيجيا للمواطن فى حياته الاقتصادية والمالية والنقدية، حيث يحظى بثقة المواطنين عبر فروعه المنتشرة فى كافة أنحاء الجمهورية. وأضاف أنه بمقتضى هذه الشراكة، فإنه سيتم تطوير القنوات التى يتم من خلالها تقديم المنتجات المالية الاستثمارية المختلفة لتشمل فى المراحل التالية إتاحة هذه الخدمات عبر آليات رقمية، إلى جانب مكاتب البريد، مما يسهم فى تعزيز الجهود المبذولة لتحقيق التحول الرقمى، وهو الأمر الذى يمثل أولوية ملحة لدى الدولة، حيث تتضافر جهود كافة القطاعات لتنفيذ استراتيجية مصر الرقمية والتى يتم من خلالها تبنى أحدث التقنيات لتحقيق التحول إلى مجتمع رقمى متكامل يحظى مواطنوه بخدمات حكومية رقمية متميزة.

يهدف الاتفاق إلى إتاحة المنتجات المالية الاستثمارية المختلفة لجميع الأفراد، ما يسهم فى تسهيل الوصول للفئات التى يصعب على مديرى الاستثمار الوصول إليهم من خلال فروع هيئة البريد المصرى المختلفة والتى تغطى كامل القطر المصرى، وتعمل هذه الشراكة على تحسين مناخ الاستثمار فى السوق المصرية عن طريق إتاحة الأدوات المالية الاستثمارية المختلفة لكل فئات المجتمع، مما يحقق الشمول المالى، ويدعم سوق المال فى مصر من خلال صناديق الاستثمار المختلفة.

من جانبه، علق الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، بأن هذه الشراكة تقع ضمن خطة هيئة البريد فى تطوير هيكلها والتوسع فى خدماتها المقدمة لعملائها عن طريق ابتكار الحلول وطرح المنتجات المختلفة فى فروع البريد المصرى التى يبلغ عددها أكثر من ٤ آلاف مكتب بريد منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية بما يضمن وصول تلك الخدمات إلى المواطنين بكل سهولة ويسر.