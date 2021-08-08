أخبار عاجلة

العراق.. انفجار عبوة ناسفة يقتل عنصرًا من ميليشيا "الحشد" ويصيب 4 -
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11392.83 نقطة -
"بنك التصدير": اعتماد 81 طلب تمويل بقيمة 9 مليارات ريال -
"أظافر كورونا".. 5 طرق تكشف المصابين بالوباء -
"الصحة": المتحورات سريعة الانتشار وننصح بأخذ جرعتين من اللقاح للوقاية منها -
بمدى يصل إلى 250 كلم.. الأرصاد تعلن إطلاق رادار منطقة جازان -
أمير تبوك يلتقي أهالي حقل وينوه بما تشهده المحافظة من تطور وتنمية -
أمير مكة يستعرض مشاريع تصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه -
بعد اتساع حرائق غابات جنوب البلاد.. فرنسا تجلي الآلاف احترازيًا -
"الجبير" يجري اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية البحرين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«الإحصاء»: 98 مليون دولار قيمة واردات أجهزة الموبايل من الخارج خلال مايو

Print
«الإحصاء»: 98 مليون دولار قيمة واردات أجهزة الموبايل من الخارج خلال مايو «الإحصاء»: 98 مليون دولار قيمة واردات أجهزة الموبايل من الخارج خلال مايو

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن زيادة معدل استيراد أجهزة التليفون «الموبايل» لتصل إلى 98 مليون دولار خلال شهر مايو الماضى، مقابل نحو 74.1 مليون خلال مايو السابق عليه.

وأوضحت بيانات حديثة للجهاز عن معدل الاستيراد أن إجمالى استيراد التليفزيونات بلغ 29.1 مليون دولار خلال مايو الماضى، مقابل نحو 15.6 مليون دولار خلال مايو السابق عليه. وأوضح التقرير أن إجمالى واردات من الأجهزة الأتوماتيكية الخاصة بمعالجة المعلومات بلغ 37.5 مليون دولار خلال مايو 2021، مقابل نحو 28.2 مليون دولار خلال مايو السابق عليه.

وأوضحت البيانات أن قيمة الاستيراد من أجهزة الاتصالات والسنترالات بلغت نحو 27.5 مليون دولار خلال مايو الماضى، مقابل نحو 29.3 مليون دولار خلال مايو السابق عليه. كما رصد الجهاز زيادة حجم الاستيراد من أجزاء أجهزة الهاتف والبرق أيضا، حيث بلغ 5.5 مليون دولار مقابل نحو 26.6 مليون دولار، فيما بلغ حجم الاستيراد من أجزاء ولوازم الآلات الحاسبة والكاتبة وأجهزة معالجة المعلومات نحو 3.3 مليون دولار خلال مايو الماضى، مقابل نحو 2.4 مليون دولار فى مايو السابق عليه.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تحت رعاية «الثقافة».. إطلاق «هي الفنون She Arts» لأول مرة في مصر

تحت رعاية «الثقافة».. إطلاق «هي الفنون She Arts» لأول مرة في مصر

«13 يوم» يدخل المراحل الأخيرة للتجهيز لعرضه في السينمات.. أول فيلم 3d مصري

«13 يوم» يدخل المراحل الأخيرة للتجهيز لعرضه في السينمات.. أول فيلم 3d مصري

3.3 مليار دولار زيادة في تحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة يوليو 2020 إلى مايو 2021

3.3 مليار دولار زيادة في تحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة يوليو 2020 إلى مايو 2021

الرئيس السيسي يكرم أبطال مصر الحاصلين على ميداليات طوكيو 2020

الرئيس السيسي يكرم أبطال مصر الحاصلين على ميداليات طوكيو 2020