«الإحصاء»: 98 مليون دولار قيمة واردات أجهزة الموبايل من الخارج خلال مايو

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كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن زيادة معدل استيراد أجهزة التليفون «الموبايل» لتصل إلى 98 مليون دولار خلال شهر مايو الماضى، مقابل نحو 74.1 مليون خلال مايو السابق عليه.

وأوضحت بيانات حديثة للجهاز عن معدل الاستيراد أن إجمالى استيراد التليفزيونات بلغ 29.1 مليون دولار خلال مايو الماضى، مقابل نحو 15.6 مليون دولار خلال مايو السابق عليه. وأوضح التقرير أن إجمالى واردات مصر من الأجهزة الأتوماتيكية الخاصة بمعالجة المعلومات بلغ 37.5 مليون دولار خلال مايو 2021، مقابل نحو 28.2 مليون دولار خلال مايو السابق عليه.

وأوضحت البيانات أن قيمة الاستيراد من أجهزة الاتصالات والسنترالات بلغت نحو 27.5 مليون دولار خلال مايو الماضى، مقابل نحو 29.3 مليون دولار خلال مايو السابق عليه. كما رصد الجهاز زيادة حجم الاستيراد من أجزاء أجهزة الهاتف والبرق أيضا، حيث بلغ 5.5 مليون دولار مقابل نحو 26.6 مليون دولار، فيما بلغ حجم الاستيراد من أجزاء ولوازم الآلات الحاسبة والكاتبة وأجهزة معالجة المعلومات نحو 3.3 مليون دولار خلال مايو الماضى، مقابل نحو 2.4 مليون دولار فى مايو السابق عليه.