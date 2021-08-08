القاهرة تدعم العراق لتحقيق الاستقرار

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قال الرئيس عبدالفتاح السيسى إن مصر تدعم استقرار العراق على كل الأصعدة، فى إطار تعميق الرؤى الاستراتيجية العربية.

وأكد الرئيس السيسى- خلال استقباله، أمس، وزير الدفاع العراقى، الفريق جمعة عناد سعدون، بحضور الفريق أول محمد زكى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى- حرص مصر على التعاون مع العراق الشقيق فى كل المجالات، وذلك فى إطار ثوابت السياسة المصرية بدعم العراق وتعزيز دوره القومى العربى، وتحقيق كل ما من شأنه أن يحقق مصالح العراق وشعبه على مختلف الأصعدة، ويساعده على تجاوز التحديات، ومكافحة الإرهاب، ويحافظ على أمنه واستقراره.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، إن وزير الدفاع العراقى نقل رسالة خطية إلى الرئيس السيسى من مصطفى الكاظمى، رئيس الوزراء العراقى، تضمنت التأكيد على تقدير العراق الجهود المصرية الداعمة للشأن العراقى على كل الأصعدة، والتطلع إلى تعزيز أطر التعاون مع مصر، والاستفادة من تجربة النجاح المصرية بقيادة الرئيس فى المجال التنموى ونقلها إلى العراق، مع تثمين الدور المصرى الداعم للعراق، الذى يمثل عمقًا استراتيجيًا للأمة العربية، خاصةً فيما يتعلق بمواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية. وتناول اللقاء التباحث بشأن التعاون الثنائى العسكرى بين البلدين، بما فى ذلك برامج التدريب المشتركة وتبادل الخبرات ورفع القدرات، فضلًا عن استعراض عدد من القضايا والملفات العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.