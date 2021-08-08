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بيراميدز يستبعد رمضان صبحي من لقاء طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز 2012

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بيراميدز يستبعد رمضان صبحي من لقاء طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز 2012 بيراميدز يستبعد رمضان صبحي من لقاء طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز 2012

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رمضان صبحي، قائد الأولمبي السابق وفريق بيراميدز، استبعد من قائمة فريقه الذي سيواجه طلائع الجيش، اليوم الأحد، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز للأسبوع 29.

اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لبيراميدز، استبعد رمضان صبحي بسبب الإصابة.

شريف إكرامي - مهدي سليمان.

أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - علي جبر - طارق طه - محمد حمدي - أحمد سامي - أسامة جلال.

عمر جابر - إيريك تراوري - أحمد توفيق - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - أحمد الشيخ - إبراهيم عادل.

محمود وادي - جون أنطوي - دودو الجباس.

المصرى اليوم

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