بيراميدز يستبعد رمضان صبحي من لقاء طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز 2012

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رمضان صبحي، قائد المنتخب الأولمبي السابق وفريق بيراميدز، استبعد من قائمة فريقه الذي سيواجه طلائع الجيش، اليوم الأحد، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز للأسبوع 29.

اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لبيراميدز، استبعد رمضان صبحي بسبب الإصابة.

شريف إكرامي - مهدي سليمان.

أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - علي جبر - طارق طه - محمد حمدي - أحمد سامي - أسامة جلال.

عمر جابر - إيريك تراوري - أحمد توفيق - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - أحمد الشيخ - إبراهيم عادل.

محمود وادي - جون أنطوي - دودو الجباس.