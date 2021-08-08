أخبار عاجلة

العراق.. انفجار عبوة ناسفة يقتل عنصرًا من ميليشيا "الحشد" ويصيب 4 -
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11392.83 نقطة -
"بنك التصدير": اعتماد 81 طلب تمويل بقيمة 9 مليارات ريال -
"أظافر كورونا".. 5 طرق تكشف المصابين بالوباء -
"الصحة": المتحورات سريعة الانتشار وننصح بأخذ جرعتين من اللقاح للوقاية منها -
بمدى يصل إلى 250 كلم.. الأرصاد تعلن إطلاق رادار منطقة جازان -
أمير تبوك يلتقي أهالي حقل وينوه بما تشهده المحافظة من تطور وتنمية -
أمير مكة يستعرض مشاريع تصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه -
بعد اتساع حرائق غابات جنوب البلاد.. فرنسا تجلي الآلاف احترازيًا -
"الجبير" يجري اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية البحرين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

جدول مباريات الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز 2021

Print
جدول مباريات الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز 2021 جدول مباريات الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز 2021

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

الأهلي المصري يعود من جديد لمنافسات الدوري المصرى 2021،بعدما اكتسح سيراميكا كليوباترا برباعية نظيفة خلال اللقاء الذي جمعهما مساء السبت على أرض ملعب السلام ضمن منافسات الأسبوع 29 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز 2020- 2021.

- الأهلي والإسماعيلي، الساعة التاسعة مساء يوم الأربعاء 11- 8- 2021، على ستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة 29.

- الأهلي وإنبي، الساعة التاسعة مساء يوم السبت 14- 8- 2021 على ستاد «الأهلي we السلام»، ضمن مؤجلات الجولة 30.

- الأهلي وطلائع الجيش، التاسعة مساء يوم الثلاثاء 17- 8- 2021، على ستاد السويس، ضمن مباريات الجولة 31.

- الأهلي والمصري، التاسعة مساء يوم الجمعة 20- 8- 2021، على ستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة 32.

- الأهلي والجونة، أحد يومي 23-24 / 8 / 2021، ضمن مباريات الجولة 33.

- الأهلي وأسوان، أحد يومي 26-27 / 8 / 2021، ضمن مباريات الجولة 34 والأخيرة.

المصري يخوض مباريات هامة وحاسمة في الدوري المصري الممتاز مستهدفا الفوز خلالها لحسم بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2020 -2021.

الزمالك يواجه الاتحاد الثلاثاء 10 اغسطس على ملعب ستاد الإسكندرية الساعة 9 مساء

الزمالك يواجه الإسماعيلي السبت 14 اغسطس على ملعب ستاد الإسماعيلية الساعة 7 مساء

الزمالك يواجه وادي دجلة الثلاثاء 17 اغسطس على ملعب ستاد القاهرة الساعة 9 مساء

الزمالك يواجه سيراميكا كليوباترا الجمعة 20 اغسطس الساعة 9 مساء

الزمالك يواجه الانتاج الحربي الاثنين 23 اغسطس الساعة 9 مساء

الزمالك يواجه البنك الأهلي الخميس 26 اغسطس الساعة 9 مساء

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تشكيل الزمالك المتوقع أمام وادي دجلة: الجزيري يقود الهجوم

تشكيل الزمالك المتوقع أمام وادي دجلة: الجزيري يقود الهجوم

الأهلي والزمالك في صراع الدوري .. مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الأهلي والزمالك في صراع الدوري .. مباريات اليوم والقنوات الناقلة

شوبير يعلن صدور حكم نهائي ضد نجم الزمالك «قد يصل للحبس 5 سنوات»

شوبير يعلن صدور حكم نهائي ضد نجم الزمالك «قد يصل للحبس 5 سنوات»

استبعاد حكم من إدارة مباريات الأهلي والزمالك بسبب أزمته مع أسامة نبيه

استبعاد حكم من إدارة مباريات الأهلي والزمالك بسبب أزمته مع أسامة نبيه