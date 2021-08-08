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تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، واستمرارا للدعم المصرى المقدم للدول الصديقة والشقيقة لمجابهة كافة الأزمات التى تتعرض لها، وبناء على توجيهات من القيادة العامة للقوات المسلحة، أقلعت طائرتا هليكوبتر شينوك مدعمة بكافة المعدات والوسائل المتطورة لمشاركة الجانب اليونانى فى إخماد الحرائق المندلعة فى غابات اليونان.

وقال العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ، المتحدث العسكرى باسم القوات المسلحة، إنه بناء على توجيهات من القيادة العامة للقوات المسلحة، أقلعت طائرتا هليكوبتر شينوك مدعمتان بكافة المعدات والوسائل المتطورة لمشاركة الجانب اليونانى فى إخماد الحرائق المندلعة فى غابات اليونان.

ويأتى ذلك فى إطار الدور الرائد الذى تقوم به مصر لمساندة الدول الصديقة فى مجابهة المحن التى تتعرض لها.