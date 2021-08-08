بسبب دلال عبدالعزيز.. منى زكي تتعرض لانتقادات على «السوشيال ميديا»

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تعرضت الفنانة منى زكي لانتقادات من رواد موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بعد أن نشرت «استوري» من داخل سيارتها وهي تستمع لإحدى أغنيات الفنان محمد حماقي.

وانتقد متابعي منى زكي إقبالها على الاستماع للموسيقى دون مراعاة حالة الحزن التي تخيم على الوسط الفني بعد وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز، أمس السبت، فاضطرت منى زكي لحذف الـ«استوري».

وتوفيت الفنانة دلال عبدالعزيز عن عمر يناهز 61 عامًا، صباح أمس السبت، داخل أحد المستشفيات الحكومية بمنطقة الشيخ زايد، بعد صراع طويل مع المرض، وتشيع جنازتها من مسجد المشير طنطاوي، ظهر اليوم.