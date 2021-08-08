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«تبرعت لفنان ودعمت مريضة».. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة دلال عبدالعزيز

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«تبرعت لفنان ودعمت مريضة».. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة دلال عبدالعزيز «تبرعت لفنان ودعمت مريضة».. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة دلال عبدالعزيز

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رحلت عن عالمنا الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، صباح السبت، عن عمر ناهز 61 عاما بسبب مضاعفات شديدة إثر إصباتها بفيروس كورونا المستجد، لتلحق برفيق دربها الفنان سمير غانم الذي سبقها إلى دار الحق قبل 79 يومًا.

وعلى فراش المرض، اعتادت الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز فعل الخير، ومساندة المرضى، ولم تغفل ما ظلت عليه طوال عمرها.

على الرغم من صراعها مع المرض، لم تنس الراحلة دلال عبدالعزيز زملائها في الوسط الفني، فكانت أول المتبرعين لعلاج الفنان شريف دسوقي، وقال أشرف زكي في أحد البرامج التلفزيونية: «إحنا عندنا جروب على الواتس أب اسمه ساعدوا زملائكم، والنقابة قدرت تتحمل علاج عدد كبير من الفنانين، والفنانة دلال عبدالعزيز وابنتها دنيا سمير غانم أول فنانتين تبرعتا للفنان شريف دسوقي».

عندما كانت الراحلة دلال عبدالعزيز بالمستشفى روى حسن الرداد زوج ابنتها إيمى سمير موقفا عبر «تويتر» ونشر صورة لمدون يدعى مينا غطاس كان برفقة والدته قبل دخول العمليات وكتب عليها: «امبارح أمي قبل ما تخش تتجهز عشان العملية بدل ما تدعي لنفسها فضلت تدعي لدلال عبدالعزيز، إحنا في البيت بنتعامل مع دلال عبدالعزيز كأنها خالتنا، ربنا يشفي دلال ويكمل شفا أمي».

وعلى الفور رد الرداد على تغريدة قائلًا: «ألف سلامة عليها وإن شاء الله هتقوم بالسلامة وشكرًا جزيلاً على الدعوات ربنا يخليكم لبعض».

وتابع في منشور آخر قائلا: «على فكرة مدام دلال كمان لما عرفت دعت لها».

المصرى اليوم

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