«دير المحرق» يبوح بأسرار رحلة العائلة المقدسة

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يشهد دير السيدة العذراء بجبل أسيوط (درنكة) توافد الزوار من المحافظات كافة، خاصة عقب افتتاح مغارة الدير الأثرية بعد تجديدها مع الاحتفاظ بطابعها الأثرى الأحد الماضى.

توافد الزوار لدير السيدة العذراء بجبل أسيوط «درنكة»

الدير يقع على جبل يرتفع فوق سطح الأرض بنحو 120 مترًا، وعلى بعد 9 كيلومترات جنوب غرب مدينة أسيوط فى قرية «درنكة»، ويعد آخر محطة فى رحلة العائلة المقدسة فى مصر، ومنه انطلقت رحلة العودة إلى «أورشليم»، وهو أحد أهم المزارات السياحية والدينية على جبل أسيوط الغربى.

ويضم مغارة أثرية يرجع تاريخها إلى سنة 2500 قبل الميلاد، توجد داخلها كنيسة يُرجّح أنها أقيمت فى نفس المكان الذى أقامت به العائلة المقدسة.

توافد الزوار لدير السيدة العذراء بجبل أسيوط «درنكة»

تقام الاحتفالات فى شهر أغسطس من كل عام، وهو التاريخ الذى يحل فيه «صوم العذراء» من 7 لـ 21 أغسطس، بأمسيات مسائية وقداسات صباحية يومية.

يضم الدير مجموعة من الكنائس، أقدمها كنيسة «المغارة» التى يبلغ طول واجهتها نحو 160 مترًا، وعمقها 60 مترًا، ويعود تاريخ إنشائها إلى نهاية القرن الأول المسيحى، بينما يعود تاريخ المغارة إلى سنة 2500 قبل الميلاد، كما يوجد الكثير من الأبنية والقاعات الكبيرة للخدمات الدينية والاجتماعية والأنشطة الفنية وحجرات للضيافة والإقامة.

توافد الزوار لدير السيدة العذراء بجبل أسيوط «درنكة»

ويحتفل أقباط مصر والعالم هذه الأيام من كل عام بصوم السيدة العذراء مريم، والذى يبدأ فى الـ7 من شهر أغسطس من كل عام، فى أجواء بهيجة بإقامة صلوات تمجيد يوميا بكنائس وأديرة مصر وفى واحدة من أقدم الكنائس فى العالم.

زارت «المصرى اليوم» منزل السيدة العذراء مريم الأشهر بمصر، والتى عاشت فيه مع عائلتها المقدسة لمدة 185 يومًا، لذا يعتبره المسيحيون فى مصر والعالم القدس الثانى ويحجون إليه كل عام.

ويقع الدير على سفح جبل «قسقام» على بعد 12 كيلومترًا غرب مدينة القوصية التابعة لمحافظة أسيوط، فى الكيلو 327 طريق (القاهرة - أسوان)، واشتهر منذ القدم باسم دير السيدة العذراء بالمحرق لقربه من المنطقة التى كانت تحرق فيها الحشائش والنباتات الضارة.

توافد الزوار لدير السيدة العذراء بجبل أسيوط «درنكة»

ومع مرور الوقت، استقر لقب الدير بالمحرق، كما اشتهر بدير جبل قسقام، وهو اسم قديم منذ عصر الفراعنة؛ يتكون من مقطعين «قُس» و«قام».. المقطع الأول اسم مدينة اندثرت كانت عاصمة الولاية الرابعة عشرة من الولايات الـ 22 التى كان مقسما إليها صعيد مصر. وتذكر اللوحة التعريفية الضخمة الموجودة بجوار بوابة مدخل الكنيسة الأثرية المزينة بالأشجار الكثيفة أن دير السيدة العذراء بالمحرق تقدس بإقامة العائلة المقدسة فى أثناء هروبها إلى مصر، وأن تاريخ تأسيسه يرجع إلى نهاية القرن الرابع الميلادى، فى حين يرجع تاريخ الكنيسة الأثرية، وهى البيت المهجور الذى سكنته العائلة المقدسة، إلى نهاية القرن الميلادى الأول.

وعن سبب إطلاق لقب «القدس الثانى» على هذا الدير، رغم زيارة العائلة المقدسة لعدد كبير من الأماكن والمحافظات فى مصر- قال القمص فلكسينوس المحرقى: «العائلة المقدسة لجأت إلى غرفة مهجورة مبنية بالطوب النىء كانت موجودة فوق قمة جبل قسقام فى طريق هروبها إلى الجنوب، وأقامت بها أكبر مدة متصلة خلال فترة إقامتها بمصر وهى 6 أشهر و10 أيام، حتى ظهر ملاك الله ليوسف النجار فى نفس الحجرة ليعلمه بموت هيرودس الملك الذى كان يسعى وراء السيد المسيح، ويأمره بالعودة مرة أخرى لفلسطين».

■ بيت السيدة العذراء «الكنيسة الأثرية»

داخل الدير تقع الكنيسة الأثرية، وهو المكان الذى يخلع فيه كافة الزوار أحذيتهم قبل أن يدخلوه، غير أنه أكثر مكان عاش فيه السيد المسيح عليه السلام بعيدًا عن بيت لحم «مكان ميلاده»، وهو عبارة عن حجرة صغيرة تحوى مذبحًا مستديرًا مغلفًا بمفرش كبير مطبوعة عليه صور للسيدة العذراء وهى تحتضن السيد المسيح/ وهو المذبح الوحيد فى العالم الذى قدسه السيد المسيح بنفسه.

ويعنى هذا أن أقدم شىء فى الدير هو الهيكل والذى يصل عمره لأكثر من 2000 سنة، تأتى بعده مباشرة غرفتان أقيمتا فى القرن الرابع الميلادى، ثم بنيت الكنيسة لاحقًا فى القرن التاسع عشر الميلادى.

■ كنائس من عصور مختلفة

يضم الدير عددًا من الكنائس بخلاف الكنيسة الأثرية: كنيسة الحصن وتسمى «كنيسة الملاك ميخائيل»، بها مذبح واحد، والصحن منقسم إلى قسمين صغيرين بواسطة عمودين يتوسطهما حاجز خشبى، ويبدو أن العمودين من عهد قديم تم نقلهما من المعابد الوثنية القريبة التى كانت موجودة فى القرون المسيحية الأولى، ويظهر ذلك من تاج أحدهما (المكسور جزء منه).

وبكنيسة الحصن حامل خشبى تُوضع عليه الكتب الخاصة بالقراءات الكنسية، وقد قدر زمنها بزمان ترميم الحصن فى القرن الثانى عشر الميلادى، وأبواب الغرف عموما على نفس تصميم أبواب كنيسة السيدة العذراء الأثرية، بالإضافة إلى كنيسة السيدة العذراء الجديدة التى تأسست فى 1940، وكذلك كنيسة الشهيد مارجرجس.

■ كنائس مندثرة

ومن تاريخ الدير ووثائقه تم التعرف على كنيستين، ليستا موجودتين فى الوقت الحالى، هما كنيسة القديس يوحنا المعمدان: وكانت مخصصة للرهبان الأحباش، إلا أنه غير معروف تاريخ إنشائها، وكانت تقع بجوار الكنيسة الأثرية من الجهة البحرية، ثم أزيلت فى القرن الـ 19 الميلادى، وأنشئت مكانها الصالة الخارجية للكنيسة الأثرية والغرف الملحقة كما فى الشكل المبين، ولم يبق منها إلى اليوم إلا المذبح الحجرى وبعض الأيقونات.

والكنيسة الثانية هى: «كنيسة القديس تكلا هيمانوت»، وكانت للرهبان الأحباش، حيث تم إنشاؤها على سطح الصالة الخارجية للكنيسة الأثرية فى القرن الـ 20 الميلادى، لتأثر المبنى الأثرى للكنيسة الأثرية.

■ الأسوار

يحيط بالدير المحرق سور يبلغ ارتفاعه 12 مترًا، تم تشييده أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع الميلادى، وتم بناؤه على شكل الأسوار القديمة بأورشليم فى فلسطين.

وتقسّم أسوار الدير إلى 3 أنواع: أسوار قديمة من القرن التاسع عشر الميلادى، وحجرية أقدمها يرجع إلى العشرينيات من القرن العشرين الميلادى وتم إنشاؤها بلجنة فنية وصممت على شكل أسوار أورشليم، أما النوع الثالث فهو أسوار من الطوب الأحمر والخرسانة المسلحة أنشأها نيافة الأنبا ساويرس، رئيس الدير الراحل فى عام 1978، بدلا من السور الذى شيد من الطوب الأخضر (اللبِن) - الذى بناه القمص فليمون وكيل الدير فى الخمسينيات.

■ الأحباش وتراب الدير

وقال القمص فلكسينوس المحرقى إن الأحباش «الإثيوبيين» أحبوا هذا الدير المحرق بجبل قسقام بمصر، ويعتبرونه أورشليم الثانية، لأن به الكنيسة الأثرية وهو المكان الذى سكنته العائلة المقدسة، حيث إنه لا يقل شأنًا ومكانة عن الأماكن التى عاش فيها السيد المسيح فى أرض فلسطين، مؤكدًا أن الفترات الاحتفالية بالدير تكون عقب عيد القيامة المجيد مباشرة حتى صوم السيدة العذراء فى أغسطس من كل عام مقسمة إلى فترتين.