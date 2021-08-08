مركب الملك خوفو الأول يصل المتحف المصرى الكبير

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استقبل المتحف المصرى الكبير، فجر أمس، مركب الملك خوفو الأول، وذلك بعد 48 ساعة من بدء عملية نقله من مكان عرضه بمنطقة آثار الهرم إلى المتحف المصرى الكبير.

موكب نقل مركب الملك خوفو «مركب الشمس»

ويهدف مشروع نقل مركب خوفو الأول إلى الحفاظ على أكبر وأقدم وأهم أثر عضوى، مصنوع من الخشب، فى التاريخ الإنسانى، وهو مركب خوفو الأول الذى يبلغ عمره أكثر من 4600 عام، وعرضه بطريقة لائقة تتناسب مع أهميته بالمتحف المصرى الكبير.

نقل مركب الملك خوفو الأول إلى المتحف المصرى الكبير

عملية نقل مركب خوفو الأول تعد واحدا من أهم المشروعات الهندسية الأثرية المعقدة والفريدة، إذ تمت بدقة شديدة مع ضمان سبل الحماية للمركب الذى تم نقله كقطعة واحدة داخل هيكل معدنى، وتم رفعه إلى العربة الذكية آلية التحكم عن بعد، والتى تم استقدامها خصيصاًلهذا الغرض من الخارج، ليستقر المركب فى موقعه الجديد فى مبنى متحف مراكب خوفو بالمتحف المصرى الكبير.

نقل مركب الملك خوفو الأول إلى المتحف المصرى الكبير

جاءت عملية النقل بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار، للحفاظ على المركب الذى كان معروضا فى متحف باسمه، تم بناؤه فى الموقع الذى اكتشف فيه عام 1954 عند الضلع الجنوبى للهرم الأكبر بمنطقة آثار الهرم، والذى ظل على مدار عقود يشوه المنظر الجمالى للهرم الأكبر، العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع القديمة.

نقل مركب الملك خوفو الأول إلى المتحف المصرى الكبير

كما أن الأعمال التحضيرية لتنفيذ مشروع النقل تمت على يد لجان هندسية أثرية رفيعة المستوى بالتعاون مع جهات علمية محلية ودولية مع الالتزام التام بضرورة تأمين المركب وعدم تعرضه لأى مخاطر أثناء عملية النقل، إذ قبل عملية النقل تم عمل مسح رادارى للأرض الصخرية تحت مبنى المتحف القديم بمنطقة آثار الهرم حتى الطريق الأسفلتى فى الجهة الشرقية، للتأكد من قدرته على تحمل الأوزان والممرات التى تمت إقامتها لتأهيل المبنى والمركب للنقل، مع توفير وسائل الأمان للحفاظ على الأثر.

نقل مركب الملك خوفو الأول إلى المتحف المصرى الكبير

نقل مركب الملك خوفو الأول إلى المتحف المصرى الكبير

نقل مركب الملك خوفو الأول إلى المتحف المصرى الكبير

نقل مركب الملك خوفو الأول إلى المتحف المصرى الكبير