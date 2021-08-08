محمد عبد الرحمن: إضحاك الجمهور يجعلنى أشعر بالمتعة

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بدأت عروض مسرحية «شمسية وأربع كراسى» للنجم محمد عبد الرحمن، والتى تُعرض فى الساحل الشمالى بمسرح مارينا 4، وتُعتبر إحياءً للمسرح الصيفى الذى اختفى فى الفترة الأخيرة، وقد لاقت المسرحية إقبالًا شديدًا، وتعالت ضحكات الجمهور بالمسرح المكشوف، خاصةً مع كوميديا الموقف التى اعتمدت عليها المسرحية. وقال النجم محمد عبد الرحمن: «إضحاك الجمهور هو ما يجعلنى أشعر بالمتعة والإنجاز، لذلك أحب المسرح كثيرًا لأنك ترى رد فعل الجمهور فى الحال، وسعيد جدًا بنجاح العرض الأول لمسرحية شمسية وأربع كراسى، وأتمنى أن تعود فكرة المسرح الصيفى مرة أخرى». يشارك النجم محمد عبد الرحمن فى بطولة المسرحية النجوم أشرف عبد الباقى، أوس أوس، محمد أنور، مريهان حسن، المسرحية من تأليف كريم سامى كيمز وأحمد عبد الوهاب، إخراج أشرف عبد الباقى.

وتدور أحداثها بداخل كومباوند بالساحل الشمالى، حيث يصل طرد غريب فى فيلا العائلة، ومعه تبدأ حالة من الصراعات، ولكن فى ظل هذه الأحداث المتوترة يصل زكى «محمد عبد الرحمن»، مدير بنك، لزيارة العائلة، لتزداد الأمور تعقيدًا، وتتتابع سلسلة من المواقف المثيرة فى إطار كوميدى خفيف. كان محمد عبد الرحمن قد أعلن عن أحدث أعماله بعنوان «فيصل إكس أبو كليبس» وهو مسلسل من بطولته. يذكر أن آخر أعمال النجم محمد عبد الرحمن كان مسلسل «الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق: جمجوم وبمبم».