حسين الجسمى يراهن على صدارة سباق صيف 2021 بـ«حتة من قلبى»

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مرة أخرى يفعلها الفنان حسين الجسمى ويحقق أرقاما قياسية بنسب الاستماع إلى أغانيه باللهجة المصرية دون أن يطرح تلك الأغانى فى فيديوهات مصورة، إذ حققت الأغنية الأخيرة لـ«الجسمى» التى طرحها باسم «حتة من قلبى» 19 مليون مشاهدة حتى الآن، وتقترب من الـ20 مليونا خلال أسبوعين من طرحها، لتضع «الجسمى» على صدارة تريند «يوتيوب» و«تويتر».

«وش من غير كانى ومانى.. طبعى بدخل فى الموضوع.. انتى صورتك مستلمانى كل أيام الأسبوع»، كلمات صاغها الشاعر أيمن بهجت قمر - شريك الجسمى فى أغنيته السابقة «بالبنط العريض»- وإيقاع راقص لحنه «الجسمى» بنفسه، كما فعل فى أغنية «بالبنط العريض»- ووزعها على فتح الله، صناعة مصرية لأغنية تسير بقوة نحو صدارة أغنيات موسم صيف 2021، على غرار أغنية الجسمى السابقة باللهجة المصرية أيضا، «بالبنط العريض» التى تصدرت أغنيات صيف 2020 وحققت نصف مليار مشاهدة حتى الآن، وليتفوق «الجسمى» على كبار نجوم الغناء، وليظل صوت الجسمى باللهجة المصرية ينساب بلطف وبهجة وسط نسمات الصيف الحارة.

وكالعادة، لم يصور «الجسمى» أغنيته الجديدة، بل طرحها عبر قناته الرسمية على موقع «يوتيوب» بطريقة «ليريكال» التى تعتمد على كتابة كلمات الأغنية على الشاشة مع بعض الحلى والمؤثرات البصرية دون تصويرها أو مشاهد حية، وعلى الإيقاعات الراقصة المبهجة التى دفعت كثيرين لعزف الأغنية عبر الطبل وتقديمها فى فيديوهات حرص الجسمى على نشرها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعى.

وأثار تصدر حسين الجسمى بأغنيته الجديدة «حتة من قلبى» تعليقات كثير من متابعيه وجمهوره فى مصر للاحتفاء به، إذ كتب متابع «نفسى أحب قبل ما حسين الجسمى يعتزل»، وعلق آخر: «‏أنا على يقين إن أغانى حسين الجسمى حلوة عشان هو اللى بيغنيها.. دور كده ع أغنية وحشة ليه مش هتلاقى عشان هو اللى برنس وصوته اللى بيحلى الأغنية»، وكتبت متابعة: «‏عايزة أتخطب فى فترة حسين الجسمى يبقى منزل فيها أغنية جديدة كده مكسرة الدنيا ونركب بيها التريند كده».

الجسمى، الذى نال شهرته فى مصر والعالم العربى بأغنية الأولى باللهجة المصرية «بحبك وحشتينى»- وهى أغنية فيلم «الرهينة» عام 2006، الذى لعب بطولته أحمد عز وياسمين عبدالعزيز- صاحب نجاحات سابقة فى الغناء باللهجة المصرية ورصيد فى التغنى بالعامية المصرية بشكل يفوق نجومها المعتادين.

وتوالت نجاحات الجسمى باللهجة المصرية، بغناء تترات المسلسلات التى وضعت له مكانة مميزة بين نجوم الغناء فى سنوات معدودة ومنها «بعد الفراق» و«أهل كايرو»، وتألق «الجسمى» فى إعادة تقديم أغان شهيرة لعدد من نجوم الغناء، منها «أما براوة» لـ«نجاة» الصغيرة، مقدما إياها بأدائه وصوته المميز، إلى جانب أغانيه الوطنية عن مصر التى اعتبرها وطنا ثانيا له ومنها «بشرة خير» و«تسلم إيدينك» و«ماتخافوش على مصر»، إذ أصبح صوت الجسمى رفيقا محببا للاحتفالات الوطنية خلال الأعوام الأخيرة، ففى عيد تحرير سيناء أطلق «تسلم إيدينك»، فى 2013، كلمات نادر عبدالله وألحان وليد سعد، ومر عام، وأطلق أغنية ثانية وهى «سيادة المواطن»، كلمات «بهجت قمر» أيضا وألحان وليد سعد، وفى 2017 غنى «مبروك لمصر»، كلمات الدكتور نبيل خلف وألحان «سعد»، وفى العام نفسه يغنى لمصر «رسمنالك»، بصحبة الأطفال متحدثين عن مستقبل مصر، لافتًا إلى أنه ليس هناك ما هو صعب على المصريين: «أرضك ياما رزق وخير وروحك سرها إلهى»، وفى 2018 قدم كليب «مساء الخير»، بمشاركة الفنانين هانى رمزى وروجينا ورانيا يوسف.

وطرح «الجسمى» أغنيته «ماتخافوش على مصر»، كلمات تامر حسين وألحان عمرو مصطفى، بمناسبة الذكرى الـ45 لانتصارات أكتوبر المجيدة، ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسى الشكر لـ«الجسمى» قائلا: «ماجتليش فرصة أقول لك متشكر، وأحيى دولة الإمارات من خلالك، وكنت مستنى فرصة وأقول لك كتر خيرك ومتشكر».

وحصل «الجسمى» على تكريم ودرجة الدكتوراه الفخرية، 2015، خلال احتفالية «مصر تحتفل بعروبتها» بأكاديمية الفنون، وقال وقتها: «مصر قدمت لى الكثير، أكثر مما قدمت لها»، وعلق على التكريم فى لقاء تليفزيونى، عبر القناة الأولى المصرية، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، قال: «لو سألت أى شخص فى العالم مين هم الأجدع، هيقولوا المصريين، وعلاقتى بمصر هى علاقة عينى اليمنى بعينى اليسرى وأكثر، علاقتى بمصر بدأت بمشاهدتى مسلسلات «المال والبنون» و«ليالى الحلمية»، والموسيقى المصرية تعلقت بها.. مصر ملتقى الفن والأدب والأخلاق والمحبة والسلام».

وعن إجادته اللهجة المصرية، قال فى تصريحات له: «أحب التعمق فى الحضارات والثقافة وعبر الصداقة والمسلسلات أقترب من اللهجات».