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العثور على جثتين جديدتين في نهر بين السودان وإقليم تيجراي الإثيوبي

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العثور على جثتين جديدتين في نهر بين السودان وإقليم تيجراي الإثيوبي العثور على جثتين جديدتين في نهر بين السودان وإقليم تيجراي الإثيوبي

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عثرت السلطات السودانية بمنطقة ريفي في ولاية كسلا، الجمعة، على جثتين في ضفاف سيتيت الذي يفصل بين السودان وإقليم تيجراي الإثيوبي، حيث تدور معارك طاحنة بين الجيش الإثيوبي وقوات جبهة تحرير تيجراي منذ نوفمبر الماضي.

وبحسب «سودان تربيون»، عثر على الجثتين في منطقة «توسيب»، 45 كيلومترا من مركز استقبال حمداييت، ليرتفع بذلك عدد الجثث التي عُثر عليها داخل السودان في نهر سيتيت إلى 45 جثة جميعها تعود لأشخاص من قومية تيجراي يُشتبه في تصفيتهم على يد الجيش الإثيوبي وقوات الأمهرا المتحالفين.

وكنت تقارير صحفية تحدثت الأسبوع الماضي، عن العثور على نحو 50 جثة طافية بنهر سيتيت يُشتبه أنها لأفراد من تيجراي.

وقال رئيس الجالية الإرتيرية في ريفي، قبرو تنفاي، لـ«سودان تربيون»، إن الجثث تم التمثيل بها، واتهم الجيش الإثيوبي وقوات الأمهرا باحتجاز نحو 3 آلاف من التيجراي داخل مخازن الإغاثة في مدن الحمرة والرويات وعدباي، مع فرض قيود عسكرية عليهم لتتم تصفيتهم حال فرارهم إلى السودان.

المصرى اليوم

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