جنازة دلال عبد العزيز .. موعد صلاة الجنازة في مسجد المشير ومكان العزاء للفنانة الراحلة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

دلال عبدالعزيز، فنانة كبيرة، صاحبة رصيد كبير في الفن المصري بأنواعه، رحلت عن عالمنا صباح السبت بعد معاناة مع المرض، ووفاة زوجها الفنان القدير، سمير غانم، الذي فارقها منذ ما يقرب من 70 يوما، بعد إصابته بفيروس كورونا.

دلال عبدالعزيز، الفنانة الكبيرة القديرة، رحلت عن عالمنا وتركت حزنا كبيرا في قلوب المصريين، كونها معشوقة الجماهير ومن نجمات زمن الفن الجميل الذين قدموا أعمالا فنية مميزة وراسخة في أذهان الكثير.

دلال عبدالعزيز رحلة لم تنته، ستظل أعمالها الفنية محفورة في قلوبنا، فهي قدمت العديد من الأعمال الفنية سواء في السينما أو التلفزيون أو المسرح.

رامي رضوان، زوج دينا سمير غانم، ابنه الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، كشف تفاصيل وموعد جنازة حماته الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، التي وافتها المنية صباح السبت عن عمر يناهز 61 عامًا.

وقال رضوان: «لا أراكم الله مكروهًا في عزيز، صلاة الجنازة غدا بمشيئة الله عقب صلاة الظهر بمسجد المشير بالتجمع الخامس، والعزاء في مدافن الأسرة بمدافن الوفاء والأمل بمدينة نصر، نسألكم الفاتحة والدعاء». وكان رامي رضوان كشف عن تدهور حالتها الصحية مؤخرا، مؤكدا أن الفريق المعالج كان يبذل جهودا كبيرا، والوضع الصحي صعب للأسف الشديد.

الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، قال، إن الفنانة دلال عبدالعزيز، توفت نتيجة تداعيات مرض كورونا، وما ينتج عنه من فشل تنفسي وتليفات في الرئة.

وأضاف خلال تصريحاته المتلفزة، أن أزمة كورونا تسببت في فقدان عدد كبير من المواطنين والأطباء والكوادر الطبية والفنانين، مشددًا على أن الدولة اهتمت بجميع مصابي كورونا ووفرت كافة الإمكانيات والطاقات البشرية والمؤسسية وأجهزة التنفس الصناعي، موضحًا أن تجربة مصر في التعامل مع كورونا كانت رائدة.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية أن الفنانة دلال عبدالعزيز أصيبت بتليفات كبيرة في الرئة، موضحًا أن الإصابة بالالتهاب الرئوي ليست مرتبطة بكورونا فقط، وإنما تحدث نتيجة الإصابة بالالتهابات الفيروسية وحتى بعض حالات الإنفلونزا العادية قد تنتهي بهذه المشكلة، مشيرًا إلى أن التليفات الرئوية تحدث في بعض الحالات نتيجة الالتهاب الرئوي الشديد.

نعى الزعيم عادل إمام، الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، التي رحلت عن عالمنا اليوم بعد صراع مع المرض. ونشر الزعيم، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، صورة تجمعه بالفنانة الراحلة ونجله المخرج رامي إمام، من كواليس تصوير مسلسله الأخير «فالنتينو» الذي عُرض في رمضان 2020. وقال إمام: «البقاء لله.. الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز.. ربنا يرحمها ويغفر لها ويدخلها فسيح جناته ويصبر بناتها وأهلها».

نعت الفنان يسرا، الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم، متأثرة بتداعيات فيروس كورونا. وقالت «يسرا»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc» والمذاع عبر قناة «dmc»، السبت، إنها حاليا في بيروت والجميع في لبنان حزين على وفاة سمير غانم ودلال عبدالعزيز، مشيرة إلى أن عائلة سمير غانم كانت تمثل لها عائلتها أي أكثر من الأصحاب.

حرص الفنان تامر حسني، على نعي الفنان الكبيرة دلال عبدالعزيز، والتي رحلت عن عالمنا صباح اليوم السبت، عن عمر ناهز الـ61 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض استمر أسابيع. ونشر تامر «بورترية»، ظهرت فيه مرتدية اللون الأبيض، ممسكة بباقة من الورود، وبجانبها زوجها الراحل سمير غانم، وعلق عليها قائلاً: «ربنا يرحمكم».

أعربت الإعلامية بوسي شلبي عن حزنها لوفاة الفنانة دلال عبدالعزيز، التي رحلت عن عالمنا صباح أمس عن عمر ناهز الـ61 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض. ونشرت بوسي شلبي صورة تجمع الفنان محمود عبدالعزيز ورجاء الجداوي ودلال عبدالعزيز، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام». وعلقت: «مع بعض في الجنة يا غالين، دعواتكم بالرحمة، الناس الحلوة مشيت».

نعى الفنان الإماراتي حسين الجسمي الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، التي توفيت السبت عن عمر يناهز 61 عاما، بعد إصابتها بمضاعفات مرض فيروس كورونا ونشر الجسمي صورة دلال عبدالعزيز عبر صفحته على موقع «إنستجرام»، وكتب: «وداعاً يا حنيّة الدنيا كلها.. لا حول ولا قوة إلا بالله».