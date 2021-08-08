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والد فريال أشرف: لدينا مواهب كبيرة في الألعاب الفردية.. وأتمنى دعمهما

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والد فريال أشرف: لدينا مواهب كبيرة في الألعاب الفردية.. وأتمنى دعمهما والد فريال أشرف: لدينا مواهب كبيرة في الألعاب الفردية.. وأتمنى دعمهما

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قال أشرف عبدالعزيز، والد فريال أشرف، بطلة الكاراتيه في أولمبياد طوكيو الفائزة بالميدالية الذهبية، إنه سعيد للغاية للإنجاز التي حققته ابنته في طوكيو 2020.

وأضاف أشرف عبدالعزيز، في تصريحات تليفزيونية: «بنتي دخلت الكاراتيه في عمر الـ8 سنوات وكان في نادي المطرية، وهى في السنة الخامسة بكلية الصيدلة وحفل تخرجها يوم الخميس الماضي خلال تواجدها في الأولمبياد».

وأكمل: «فريال تعبت كثيرا وأصبحت أول لاعبة مصرية في التاريخ تحقق الميدالية الذهبية في الأولمبياد، مدرب فريال كان له الدعم الكبير لها خاصة الدعم النفسي، كما أن والدة فريال كان لها الفضل الكبير لأنها وفرت لها كل سبل النجاح».

وأتم: «أتمنى دعم الألعاب الفردية لأننا لدينا مواهب كبيرة».

المصرى اليوم

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