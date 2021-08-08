أخبار عاجلة

العراق.. انفجار عبوة ناسفة يقتل عنصرًا من ميليشيا "الحشد" ويصيب 4 -
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11392.83 نقطة -
"بنك التصدير": اعتماد 81 طلب تمويل بقيمة 9 مليارات ريال -
"أظافر كورونا".. 5 طرق تكشف المصابين بالوباء -
"الصحة": المتحورات سريعة الانتشار وننصح بأخذ جرعتين من اللقاح للوقاية منها -
بمدى يصل إلى 250 كلم.. الأرصاد تعلن إطلاق رادار منطقة جازان -
أمير تبوك يلتقي أهالي حقل وينوه بما تشهده المحافظة من تطور وتنمية -
أمير مكة يستعرض مشاريع تصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه -
بعد اتساع حرائق غابات جنوب البلاد.. فرنسا تجلي الآلاف احترازيًا -
"الجبير" يجري اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية البحرين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رئيس جامعة جنوب الوادي: ضحية الطلق الناري في قنا «لم يحتاج لتدخل جراحي»

Print
رئيس جامعة جنوب الوادي: ضحية الطلق الناري في قنا «لم يحتاج لتدخل جراحي» رئيس جامعة جنوب الوادي: ضحية الطلق الناري في قنا «لم يحتاج لتدخل جراحي»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

رد الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، على تصريحات أحد أقارب المتوفى بطلق ناري الذي ظهر في وهو على ترولي فوق سيارة ربع نقل قبل نقله مصابا من مستشفى قنا الجامعي إلى قنا العام.

وقال "غرباوي" في تصريحات تليفزيونية، إن الحالة كانت تحت العلاج التحفظي ولا تحتاج للتدخل الجراحي، مشيرًا إلى أن «هذا هو الرأي الطبي الذي تم اتخاذه في المستشفى».

وأضاف رئيس جامعة جنوب الوادي: «جراح المخ والأعصاب قال إن الطلقة أثرت على فقرات العنق، وأوصى أن يسير على العلاج التحفظي، ولا يحتاج لأي عملية جراحية في هذا التوقيت».

كان أحد أقارب المريض الذي تم نقله على ترولي بسيارة نصف نقل لتلقي العلاج في مستشفى قنا الجامعي وتوفي أمس السبت، قال إن المستشفى لم يهتم بالحالة.

وأضاف عثمان أبوالحمد في تصريحات تليفزيونية، أن «المستشفى لم يهتم بحالة المريض وسط إهمال شديد من الأطباء، كما أنه لم توجد أي عناية طبية في المستشفى».

وتابع: «مفيش حد سأل فينا من موظفي وأطباء المستشفى، وتم طلب تحويل لمستشفى قنا العام ولكن الطبيب المقيم رفض».

وواصل: «الطبيب المقيم بالمستشفى لم يكن لديه شيء لعلاج المريض سوى المحاليل، وتم الاتصال بالإسعاف أكثر من مرة، ومحدش سأل فينا».

وأوضح أنه تم نقل المريض المصاب بالطلق الناري من مستشفى فوه إلى مستشفى قنا الجماعي عبر سيارة نصف نقل لعدم وجود سيارة إسعاف.

وقال: «الطبيب المقيم في المستشفى أبلغنا: لو عايزين تخرجوا أنا مشفتكمش».

وواصل: «دخلنا قسم العظام بمستشفى قنا وظل المريض على أجهزة التنفس فقط والمحاليل، والمستشفى لم يكن بها أطباء متخصصين لعلاج الحالة».

وأوضح أنه «طلب سيارة إسعاف لمدة ساعتين ولم تصل لنقل المريض، وأمن المستشفى فتح الباب حتى تخرج الحالة المصابة ولم يتم التوقيع على أي ورقة خروج من المستشفى».

ولفت إلى أن «المريض أصيب بطلق ناري في مشاجرة بالأسلحة بالقرية، وألقت الشرطة القبض على المتهم».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بلقيس تحصل على تمثال شمع لها في متحف لندني (فيديو)

بلقيس تحصل على تمثال شمع لها في متحف لندني (فيديو)

مقاتلو «طالبان» يلعبون في الملاهي.. يركبون عربات الدودجيم والخيول الخشبية و المراجيح (فيديو)

مقاتلو «طالبان» يلعبون في الملاهي.. يركبون عربات الدودجيم والخيول الخشبية و المراجيح (فيديو)

«طالبان» داخل مدينة ملاهي (فيديو)

«طالبان» داخل مدينة ملاهي (فيديو)

أفغان يتسلقون طائرة عسكرية أمريكية أثناء تحليقها في الهواء للفرار من «طالبان» (فيديو)

أفغان يتسلقون طائرة عسكرية أمريكية أثناء تحليقها في الهواء للفرار من «طالبان» (فيديو)