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سامي قمصان: فوز لم يضغطنا.. ونحترم جميع المنافسين

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سامي قمصان: فوز الزمالك لم يضغطنا.. ونحترم جميع المنافسين سامي قمصان: فوز لم يضغطنا.. ونحترم جميع المنافسين

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قال سامي قمصان، المدرب العام لفريق الكرة بالنادي الأهلي، إن فريقه حقق فوزا مستحقا على سيراميكا كليوباترا، مساء السبت بالدوري.

وأضاف سامي قمصان، في تصريحات تليفزيونية: «فوز على غزل المحلة لم يضع علينا أي ضغوط، فنحن لدينا هدف واضح، ومن المهم في مثل هذه المباريات تسجيل الأهداف مبكرا».

وواصل: «أتمنى التوفيق لنا في المباريات المقبلة ومواصلة الانتصارات، مباراة الإسماعيلي صعبة ولكن القرار في أيدينا في النهاية، وجود إيهاب جلال في الجهاز الفني منح دفعة جيدة للاعبين، ونحن نحترم جميع المنافسين».

وأردف: «عندنا منافسة على الدوري ويتبقى لنا 6 مباريات، لن نعلن عن أية صفقات في الوقت الحالي، لدينا لاعبين نسعى من خلالها لتحقيق هدفنا، سنعلن عن صفقات الأهلي في الوقت المناسب».

وعن موعد مباراة السوبر الإفريقي، قال: «مبدئيًا سيد عبدالحفيظ هو من يتحدث في هذه النقطة، ولكن تركيزنا حاليًا في الدوري وحسم اللقب».

المصرى اليوم

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