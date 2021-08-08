رئيس اللجنة الأولمبية: نتائج البعثة المصرية «جيدة جدًا».. وتوقعنا حصد مزيد من ميداليات

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أشاد هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية، بالإنجاز الكبير للاعبة الكاراتيه فريال أشرف الحاصلة على الميدالية الذهبية بعد فوزها على بطلة أذربيجان وبطلة العالم بنتيجة 2- 0.

وقال حطب في تصريحات تليفزيونية: «فخورون بما حققته فريال أشرف، فهو إنجاز كبير للرياضة المصرية، نظرا لأنها الميدالية الذهبية الأولى للبعثة المصرية بطوكيو، كما أتوجه بالشكر إلى جميع ممثلي البعثة الذين حققوا العديد من الإنجازات مثل هداية ملاك وسيف عيسى بطلي التايكوندو، وأحمد الجندي الحاصل على فضية الخماسي الحديث، وغيرهم».

واختتم حطب: «توقعنا حصد أكثر من ميدالية أخرى، خاصةً في الكاراتيه والخماسي الحديث، ولكن بشكل عام فإن نتائج البعثة المصرية في دورة الألعاب الأولمبية جيدة جدا».