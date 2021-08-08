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أحد أقارب المتوفى بطلق ناري في قنا: الطبيب قال لنا «لو عايزين تخرجوا أنا مشفتكمش»

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أحد أقارب المتوفى بطلق ناري في قنا: الطبيب قال لنا «لو عايزين تخرجوا أنا مشفتكمش» أحد أقارب المتوفى بطلق ناري في قنا: الطبيب قال لنا «لو عايزين تخرجوا أنا مشفتكمش»

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قال أحد أقارب المريض الذي تم نقله على ترولي بسيارة نصف نقل لتلقي العلاج في مستشفى قنا الجامعي وتوفي أمس السبت، إن المستشفى لم يهتم بالحالة.

وأضاف عثمان أبوالحمد في تصريجات تليفزيونية، أن «المستشفى لم يهتم بحالة المريض وسط إهمال شديد من الأطباء، كما أنه لم توجد أي عناية طبية في المستشفى».

وتابع: «مفيش حد سأل فينا من موظفي وأطباء المستشفى، وتم طلب تحويل لمستشفى قنا العام ولكن الطبيب المقيم رفض».

وواصل: «الطبيب المقيم بالمستشفى لم يكن لديه شيء لعلاج المريض سوى المحاليل، وتم الاتصال بالإسعاف أكثر من مرة، ومحدش سأل فينا».

وأوضح أنه تم نقل المريض المصاب بالطلق الناري من مستشفى فوه إلى مستشفى قنا الجماعي عبر سيارة نصف نقل لعدم وجود سيارة إسعاف.

وقال: «الطبيب المقيم في المستشفى أبلغنا: لو عايزين تخرجوا أنا مشفتكمش».

وواصل: «دخلنا قسم العظام بمستشفى قنا وظل المريض على أجهزة التنفس فقط والمحاليل، والمستشفى لم يكن بها أطباء متخصصين لعلاج الحالة».

وأوضح أنه «طلب سيارة إسعاف لمدة ساعتين ولم تصل لنقل المريض، وأمن المستشفى فتح الباب حتى تخرج الحالة المصابة ولم يتم التوقيع على أي ورقة خروج من المستشفى».

ولفت إلى أن «المريض أصيب بطلق ناري في مشاجرة بالأسلحة بالقرية، وألقت الشرطة القبض على المتهم».

المصرى اليوم

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