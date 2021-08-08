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محمد متولي: «أحمل الجنسية الأمريكية.. ورفضت اللعب باسم أمريكا في الأولمبياد»

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محمد متولي: «أحمل الجنسية الأمريكية.. ورفضت اللعب باسم أمريكا في الأولمبياد» محمد متولي: «أحمل الجنسية الأمريكية.. ورفضت اللعب باسم أمريكا في الأولمبياد»

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قال محمد متولي، لاعب منتخب المصارعة، إنه كان يتمنى حصد ميدالية خلال منافسات طوكيو 2020، ولكن الإصابة حرمته من ذلك.

وأضاف محمد متولي، في تصريحات تليفزيونية: «أتمنى وجود اهتمام كبير بالرياضيين من أجل الدورة المقبلة، خاصة أن البطولة الحالية لم نستطع الاستعداد لها إلا قبل انطلاقها بأسابيع قليلة».

وتابع: «كنت أتمنى تحقيق ميدالية وإسعاد الشعب المصري ولكن الإصابة منعتني، ولم أكن أحظى بالاهتمام المطلوب وأتمنى أن يتغير ذلك، وأعدكم في حال الحصول على ذلك، التتويج بميدالية».

وواصل: «خضت معسكرين فقط استعدادا للأولمبياد وهذا غير كاف، ومن الصعب مشاركتي في الأولمبياد المقبلة إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه».

وشدد: «تلقيت عروض من قبل للتجنيس واللعب تحت علم آخر غير علم ، وأحمل الجنسية الأمريكية وتلقيت عرض من أمريكا للعب معهم والتجنيس ولكني أرفض أن ألعب بعلم غير علم منتخب مصر».

المصرى اليوم

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