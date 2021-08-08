محمد متولي: «أحمل الجنسية الأمريكية.. ورفضت اللعب باسم أمريكا في الأولمبياد»

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قال محمد متولي، لاعب منتخب المصارعة، إنه كان يتمنى حصد ميدالية خلال منافسات طوكيو 2020، ولكن الإصابة حرمته من ذلك.

وأضاف محمد متولي، في تصريحات تليفزيونية: «أتمنى وجود اهتمام كبير بالرياضيين من أجل الدورة المقبلة، خاصة أن البطولة الحالية لم نستطع الاستعداد لها إلا قبل انطلاقها بأسابيع قليلة».

وتابع: «كنت أتمنى تحقيق ميدالية وإسعاد الشعب المصري ولكن الإصابة منعتني، ولم أكن أحظى بالاهتمام المطلوب وأتمنى أن يتغير ذلك، وأعدكم في حال الحصول على ذلك، التتويج بميدالية».

وواصل: «خضت معسكرين فقط استعدادا للأولمبياد وهذا غير كاف، ومن الصعب مشاركتي في الأولمبياد المقبلة إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه».

وشدد: «تلقيت عروض من قبل للتجنيس واللعب تحت علم آخر غير علم مصر، وأحمل الجنسية الأمريكية وتلقيت عرض من أمريكا للعب معهم والتجنيس ولكني أرفض أن ألعب بعلم غير علم منتخب مصر».