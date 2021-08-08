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محمد إيهاب صاحب برونزية رفع الأثقال يعلق على تجنيس اللاعبين الأولمبيين

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محمد إيهاب صاحب برونزية رفع الأثقال يعلق على تجنيس اللاعبين الأولمبيين محمد إيهاب صاحب برونزية رفع الأثقال يعلق على تجنيس اللاعبين الأولمبيين

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علق محمد إيهاب بطل في رفع الأثقال، والحاصل على ميدالية برونزية في أوليمبياد ريو دي جانيرو 2016، على ظاهرة تجنيس اللاعبين الأوليمبيين من قبل دول أخرى.

وكتب إيهاب عبر حسابه على "فيسبوك": «الميزان المعترف به في الوسط الرياضى عند الجميع أي بطل يتجنس ويشارك باسم أي بلد قبل ما يبقى بطل وبادئ من الصفر حقه وحق البلد اللى صنعته».

أضاف: «أي دولة تستقبل لاعب بعد ما صرفت عليه في حدود طاقتها لحد ما وصل للاعب دولى ورفع علمها ويستغلوا الظروف المادية ونقص الإمكانيات والمشاحنات علشان يغروه ويجنسوه لصالحهم باسم الأعراف الدولية بتسمح بده يبقى مش مظبوط وضيع حقه وحق البلد، ومتنساش جذورك ده مفيش هروب لمكان هيحس بيك أنت ليك أرض وتاريخ ده غيرك تايه ولو أمتلك كنوز الأرض وسافر المريخ».

المصرى اليوم

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