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الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فاز على سيراميكا برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد الأهلي we السلام، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

تسيد الأهلي الشوط الأول بأمواج هجومية متلاحقة، أسفرت عن تسجيل ياسر إبراهيم هدف التقدم في الدقيقة 4، وبغرابة شديدة ألغى الحكم أمين عمر هدفين للأهلي سجلهما محمد شريف في الدقيقة 14 ورامي ربيعة في الدقيقة 24، بداعي لمس الكرة باليد في الهدف الأول والتسلل في الهدف الثاني، كما أشهر البطاقة الحمراء لحارس سيراميكا عامر عامر بعدما منع هدفًا محققًا بيده من خارج منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني ينجح الأهلي في تسجيل ثلاثة أهداف متتالية، حمل الأول توقيع محمد شريف من ركلة جزاء، وجاء الثاني في الدقيقة 72 بأقدام طارق سامي مدافع سيراميكا بالخطأ في مرماه، واختتم الرباعية محمد مجدي أفشة في الدقيقة 79 بتسديدة صاروخية.

بهذه النتيجة يصل الأهلي إلى النقطة 64 ويتصدر قمة الدوري، فيما تجمد رصيد سيراميكا عند النقطة 33.

الشوط الأول:

انطلقت المباراة قوية وحماسية من الفريقين مع شراسة هجومية من الأهلي كادت تسفر عن الهدف الأول في الدقيقة الثانية من مرتدة سريعة وصلت إلى محمود عبدالمنعم كهربا، فمرر الكرة مباشرة إلى محمد شريف لكنه لم يسدد ليتدخل الدفاع وينقذ الموقف.

الهدف الأول:

محاولة محمد شريف فتحت شهية الأهلي بهدف مبكر في الدقيقة 4 من ركلة ركنية ارتدت من الدفاع، ليسدد عمرو السولية في جسد عامر عامر حارس مرمى سيراميكا، لتتهيأ الكرة أمام ياسر إبراهيم المتقدم فيضع الكرة برأسه في المرمى.

مع الدقيقة 14 يتقدم الأهلي بالهدف الثاني من تمريرة حمدي فتحي في العمق إلى حسين الشحات، الذي مرر الكرة سريعة إلى محمد شريف فسدد بسن الحذاء في سقف المرمى، وبغرابة شديدة يتدخل حكم الفيديو نادر قمر الدولة، ليقوم حكم المباراة أمين عمر بإلغاء الهدف بداعي لمس الكرة يد محمد مجدي أفشة.

واصل الأهلي تفوقه بأمواج هجومية متلاحقة كادت تسفر عن الهدف الثاني في الدقيقة 17 بتسديدة قوية من حسين الشحات لكن الكرة خارج المرمى.

طرد الحارس:

وبعد تسديدة الشحات بدقيقتين ينفرد محمد شريف ويتقدم بالكرة ويسدد، لكن الحارس عامر عامر يخرج من مرماه متخطيًا منطقة الجزاء ليتصدى للكرة بيده ويمنع الهدف، فلم يتردد الحكم في احتساب المخالفة وطرد عامر عامر.

إلغاء الهدف الثاني:

في الدقيقة 24 يعاقب الأهلي منافسه بالهدف الثاني الذي حمل توقيع رامي ربيعة، عندما سدد أفشة الكرة عند تنفيذه مخالفة لمسة اليد التي تسببت في طرد حارس سيراميكا لترتد الكرة من القائم فتجد رامي ربيعة فسدد مباشرة في المرمى، وبغرابة شديدة يلجأ الحكم لتقنية الفيديو ويتم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

مع الدقيقة 30 كاد عمرو السولية يهز الشباك بتسديدة قوية لكن الحارس تصدى للكرة على مرتين قبل أن تصل إلى المتابع كهربا وبعدها يسدد حسين الشحات صاروخًا يمر من فوق العارضة.

تعددت محاولات الأهلي وتنوعت من العمق والأطراف، ولكن لم تكلل بالنجاح ليطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

الشوط الثاني:

دخل الأهلي الشوط الثاني بقوة ورغبة ملحة في مضاعفة النتيجة، وسط النقص العددي الذي يعاني منه المنافس.

وفي الدقيقة 51 يسدد محمد شريف بجوار القائم، وبعده يطلق محمد هاني صاروخًا ينقذه الدفاع، قبل أن يهز الشباك.

الهدف الثاني:

في الدقيقة 52 يحتسب الحكم ضربة جزاء صحيحة للأهلي، بعد تدخل لاعب سيراميكا محمد إبراهيم مع حسين الشحات، ويتقدم محمد شريف ويسدد ركلة الجزاء على يمين الحارس حمزة معوض، ليتقدم الأهلي بالهدف الثاني وتزداد المباراة قوة وسخونة.

واصل الأهلي تفوقه الهجومي على منافسه، وكاد محمد شريف يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 57 من تمريرة حسين الشحات لكن الحارس حمزة معوض ينقذ الكرة.

في الدقيقة 67 يخرج محمود عبدالمنعم كهربا وحسين الشحات ويشارك والتر بواليا وجونيور أجايي في أول تغييرات الأهلي لتنشيط خطي الوسط والهجوم.

الهدف الثالث:

ينجح الأهلي في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 72 من تسديدة جونيور أجايي، التي ارتطمت بقدم طارق سامي مدافع سيراميكا وتهادت داخل الشباك.

الهدف الرابع:

في الدقيقة 79 ينجح الأهلي في تسجيل الهدف الرابع بتسديدة صاروخية حملت توقيع محمد مجدي أفشة، عندما تسلم تمريرة حمدي فتحي على حدود منطقة الجزاء فسدد في الزاوية اليسرى العليا لحارس سيراميكا.

ويخرج على معلول ورامي ربيعة ومحمد مجدي أفشة ويشارك محمود وحيد وسعد سمير ومروان محسن.

رغم الرباعية الحمراء إلا أن الأهلي واصل تقدمه وتفوقه وكاد يسجل الهدف الخامس من تسديدة والتر بواليا التي ارتطمت بالقائم، ليطلق بعدها حكم المباراة صافرة نهاية المباراة بفوز الأهلي 4-0.