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معتز إينو: «عملت إنجازات كبيرة مع »

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معتز إينو: «عملت إنجازات كبيرة مع الزمالك» معتز إينو: «عملت إنجازات كبيرة مع »

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أكد معتز إينو، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن فترة لعبه للفريق الأول لكرة القدم بنادي ، كانت مميزة وحقق خلالها إنجازات كبيرة.

وقال معتز إينو، في تصريحات لبرنامج « المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «فترة لعبي لناجدي الزمالك كانت مميزة، حيث لعبت مع الفريق 5 سنوات حققت خلالها إنجازات كبيرة مع الفريق الأبيض».

وأضاف: «سجلت أهدافًا خلال فترة تواجدي في الزمالك أكثر من فترة لعبي للأهلي، وكانت جميعها أهداف مؤثرة، أبرزها هدفي في مرمى الإسماعيلي».

وتابع: «حققت بطولات مع الأهلي أكثر من الزمالك، حيث لم أفوز مع الفريق الأبيض سوى ببطولة دوري واحدة ممع البرتغالي نيلو فينجادا، المدير الفني الأسبق للفريق».

المصرى اليوم

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