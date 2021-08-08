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أكد معتز إينو، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن فترة لعبه للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، كانت مميزة وحقق خلالها إنجازات كبيرة.

وقال معتز إينو، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «فترة لعبي لناجدي الزمالك كانت مميزة، حيث لعبت مع الفريق 5 سنوات حققت خلالها إنجازات كبيرة مع الفريق الأبيض».

وأضاف: «سجلت أهدافًا خلال فترة تواجدي في الزمالك أكثر من فترة لعبي للأهلي، وكانت جميعها أهداف مؤثرة، أبرزها هدفي في مرمى الإسماعيلي».

وتابع: «حققت بطولات مع الأهلي أكثر من الزمالك، حيث لم أفوز مع الفريق الأبيض سوى ببطولة دوري واحدة ممع البرتغالي نيلو فينجادا، المدير الفني الأسبق للفريق».