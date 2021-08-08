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«العمارة هتبقى ضلمة من غيرك».. نبيلة عبيد تبكي لرحيل صديقتها دلال عبدالعزيز

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«العمارة هتبقى ضلمة من غيرك».. نبيلة عبيد تبكي لرحيل صديقتها دلال عبدالعزيز «العمارة هتبقى ضلمة من غيرك».. نبيلة عبيد تبكي لرحيل صديقتها دلال عبدالعزيز

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أعربت الفنانة نبيلة عبيد عن حزنها لوفاة صديقتها الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، التي رحلت عن عالمنا صباح السبت عن عمر ناهز الـ61 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

وقالت في تسجيل صوتي لبرنامج «et بالعربي»: «البقاء لله في الزميلة العزيزة والأخت الكريمة المحبة للخير، كانت كل شيء تعمله خير، وهي اتحملت مرض صعب وكانت دايمًا مؤمنة وتقول الحمد لله، وربنا يقوي البنات علشان هما عندهم صدمتين كبار أوي ويديهم الصبر والقوى».

واختتمت حديثها باكية قائلة: «هتوحشينا يا دلال يا جارتي يا حبيبتي هتوحشينا، العمارة هتبقى ضلمة من غيرك ومن غيره بس هنعمل إيه ده أمر ربنا».

وتوفيت الفنانة دلال عبدالعزيز إثر إصابتها بتليف في الرئة، بعد إصابتها بفيروس كورونا في أبريل الماضي، وتم نقلها إلى المستشفى مع زوجها الراحل سمير غانم، الذي توفي في 20 مايو الماضي، دون أن تشارك دلال في تشييع جثمانه أو تعلم بوفاته حتى اللحظة الأخيرة.

المصرى اليوم

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