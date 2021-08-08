بوسي شلي تودع دلال عبدالعزيز : «الناس الحلوة مشيت»

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أعربت الإعلامية بوسي شلبي عن حزنها لوفاة الفنانة دلال عبدالعزيز، التي رحلت عن عالمنا صباح أمس عن عمر ناهز الـ61 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

ونشرت بوسي شلبي صورة تجمع الفنان محمود عبدالعزيز ورجاء الجداوي ودلال عبدالعزيز، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام».

وعلقت: «مع بعض في الجنة يا غالين، دعواتكم بالرحمة، الناس الحلوة مشيت».

وتوفيت الفنانة دلال عبدالعزيز، إثر إصابتها بتليف في الرئة، بعد إصابتها بفيروس كورونا في أبريل الماضي، وتم نقلها إلى المستشفى مع زوجها الراحل سمير غانم، الذي توفي 20 مايو الماضي، دون أن تشارك دلال في تشييع جثمانه أو تعلم بوفاته حتى اللحظة الأخيرة.