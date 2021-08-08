مصطفى كامل يغادر المستشفى

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حرص الفنان مصطفى كامل على طمأنة جمهور ومتابعيه على حالته الصحية، لافتا إلى أنه خرج من المستشفى هو وأسرته وسيستكمل العلاج بالمنزل.

وكتب مصطفى كامل، عبر حسابه الرسمي بموقع «فيسبوك»: «اللهم لك الحمد حمدًا كثيرًا، محنة صعبة وأزمة صعبة واختبار صعب وابتلاء، أدعو الله ألا يمر به كل حبيب، أنا وأسرتي وأمي خرجنا بحمد الله لاستكمال العلاج بالمنزل».

وأضاف مصطفى كامل قائلًا: «أتوجه بخالص الشكر لكل زملائي وأصدقائي على كافة الاتصالات ليلًا ونهارًا، وأعتذر عن عدم ردي طوال الأسبوع لأن حالتنا كانت حرجة داخل العناية المركزة، وشكرًا لكل أصدقائي الفنانين والإعلاميين والصحفيين والقضاة والنواب والضباط والأطباء».

وتابع: «أدعو الله أن يتم شفائي حتي أستطيع الاتصال بالجميع لشكرهم وتقديم خالص امتناني لكل فرد باسمه وصفته.. شكرًا لأخي العزيز د خالد مجاهد، رجل ونعم الرجال.. أرجوكم حافظوا على أنفسكم وأسركم وأهلكم».

ومضى يقول: «15 يوما من أصعب الأيام التي مرت على في عمري.. انهزمت فيها كل قواي الجسدية والعقلية والصحية والمعنوية، ولم تنهزم ثقتي بربي وقدرته وحده على رفع البلاء عني وعن أهلي.. مرض صعب ومؤلم وبشع لا يوصف.. الله يبعده عنكم وعن الجميع يا رب».

واختتم مصطفى كامل قائلا: «الحمدلله رضينا بقضائك يا رب.. اللهم أرض عنا وراضنا وتمم يا رب شفاءك لنا على خير الحمدلله...سامحوني على عدم القدرة على الرد».