★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استمعت نيابة طلخا الجزئية في محافظة الدقهلية، السبت، لأقوال الشاب المتهم بقتل والده بمدينة نبروه إثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب إحضار الأب لزوجته الثانية لمنزل الزوجة الأولى وأم المتهم وإصراره على أن تعيش فيه.

كان اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء إيهاب عطية مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة نبروه بقيام شاب بقتل والده ببندر نبروه دائرة المركز وفر هاربا.

انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وتبين العثور على جثة «ع س»، 50 سنة، ومقيم ببندر نبروه وبجواره سكين عليها دماء.

وقالت زوجته، 44 سنة، في التحقيقات إن نجلها، 23 سنة، طعنه بسكين إثر نشوب مشادة كلامية بينهما وتطورت لمشاجرة وطرده والده من المنزل، فاستل الابن سكينا وطعنه وفر هاربا.

وأضافت الأم أن زوجها «كان دائم التعدى عليها بالضرب ودائم التعدى على أبنائه وإهانتهم».

وتمكنت قوة من مباحث نبروه من ضبط المتهم أثناء اختبائه عند أحد أصدقائه، وتم نقل الجثة لمستشفى نبروه المركزي ومنها لمستشفى المنصورة الدولي وقررت النيابة ندب الطبيب الشرعى لتشريحها وبيان أسباب الوفاة.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية حول الواقعة، وقال إنه لم يقصد قتل والده وإنه كان يدافع عن نفسه بعد تعدي الأب عليه.

أضاف: «تزوج منذ فترة من سيدة أخرى غير أمى وحاول أكثر من مرة أن يجبرنا على القبول بها وأن تعيش معنا وكلنا رفضنا حتى لا نتسبب في قهر أمنا ولكنه منذ زواجه كان دائم التعدى على أمى وعلينا وأصبح لا يتعامل معنا بأي ود أو محبة وكان يقول أنه يكرهنا وأنه لا يريدنا أنا وأمى معه في المنزل».

وتابع: «يوم الحادث فوجئت به أحضر زوجته الثانية إلى المنزل وحاول طرد أمى وعندما اعترضت اعتدى علينا بالضرب ولكننى وقفت على الباب ورفضت دخول زوجته للمنزل فقام بدفعي على الأرض والتعدي على بالضرب وفوجئت أن بجوارى سكين فقمت بالإمساك بها والتهويش عليه لإبعاده وتخويفه هو وزوجته لكن للأسف أصبته بطعنه في البطن وسقط غارقا في دمه فهربت».

وختم: «أقسم بالله ما كنت أقصد أموته هو أبويا وبحبه لكن طريقته كانت قاسية عليّ أنا وأمي».

وأكد التقرير المبدئي للطبيب الشرعي أن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية نتيجة وجود نزيف داخلي بالبطن بسبب جرح قطعي نافذ بالجانب الأيمن للبطن، بواسطة آلة حادة سكين مثل التي تم ضبطها في مكان الحادث.

وقررت النيابة العامة بعد سماع أقوال المتهم وورود تقرير الطبيب الشرعي التصريح بدفن الجثة وتسليمها لذويها مع احتجاز المتهم للعرض باكر مع تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.