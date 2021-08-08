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أرامكو: عودة الأعمال بشكل كامل في محطة توزيع المنتجات البترولية بالقصيم

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انقطاع الكهرباء عن 12 قرية في أبوعريش

انقطع التيار الكهربائي عن 12 قرية جنوب محافظة أبوعريش بمنطقة جازان من الساعة ال 4 عصرا حتى الآن.وتسبب انقطاع التيار في فقدان...

c895d1ac7c.jpgجازان : الوطن
ddb36c6a0f.jpg29 ذو الحجة 1442 هـ

: رفع الطاقة الاستيعابية للمعتمرين إلى 2 مليون شهريا

أعلنت وزارة الحج والعمرة بدء استقبال ضيوف الرحمن من المواطنين والمقيمين بالإضافة إلى استقبال طلبات العمرة من مختلف دول العالم...

icon-byline.png‏مكة المكرمة : الوطن
icon-clock.png29 ذو الحجة 1442 هـ
رعد الشريف

ضعف الإنارة الشمسية يؤرق أهالي خانسة مكة

شكا أهالي حي الخانسة بمكة المكرمة من ضعف الإنارة بالحي، والتي تعمل على نظام الطاقة الشمسية، خاصة مع حلول منتصف الليل، فيما أوضحت...

icon-byline.pngمكة المكرمة : مصلح الفرحان
icon-clock.png28 ذو الحجة 1442 هـ

تهيئة 16 مكتبا تعليميا بمكة

هيأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة أعمال الصيانة والتهيئة والتعقيم في 16مكتبًا تعليميًّا، وذلك تمهيدًا لعودة آمنة...

icon-byline.pngمكة المكرمة : الوطن
icon-clock.png28 ذو الحجة 1442 هـ

25 وكالة بمختلف التخصصات بالحرمين الشريفين

أكد الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أن هيكلة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ستشهد...

icon-byline.png‏مكة المكرمة : الوطن
icon-clock.png28 ذو الحجة 1442 هـ

سيول خليف نجران تحاصر السكان

كشفت الأمطار الأخيرة التي شهدتها منطقة نجران حاجة سكان حي الخليف إلى إنشاء عبارات لتصريف المياه، بعد أن حاصرتهم السيول وعزلتهم عن...

icon-byline.pngنجران: حمد آل مسعد
icon-clock.png28 ذو الحجة 1442 هـ
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أمطار العقيق تؤخر الرحلات وتجتاح المنازل

هطلت، أمس وأول أمس، أمطار غزيرة إلى متوسطة على منطقة «الباحة» ومحافظاتها، بينما شهدت محافظة «العقيق» أمطارا غزيرة مع رياح شديدة،...

icon-byline.pngجازان : عبدالله سهل وأبها : منصور محمد
icon-clock.png28 ذو الحجة 1442 هـ

الوطن السعودية

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