أخبار عاجلة

محتال ووزير وشرير ..تعرف على شخصيات أبطال مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي» -
تحت رعاية «الثقافة».. إطلاق «هي الفنون She Arts» لأول مرة في مصر -
بلقيس تحصل على تمثال شمع لها في متحف لندني (فيديو) -
«13 يوم» يدخل المراحل الأخيرة للتجهيز لعرضه في السينمات.. أول فيلم 3d مصري -
«موسى» يكتفي بالمركز الثاني في شباك التذاكر في سادس ليالي عرضه -
انطلاق فعاليات الدورة الأولي لأول سومبوزيوم للفن التشكيلي بالعلمين (صور) -
شباك تذاكر السينما الإثنين : الإجمالي 2 مليون و 570 ألف جنيه -
علي الحجار يحيي حفلًا بمهرجان القلعة الخميس (تفاصيل) -
مقاتلو «طالبان» يلعبون في الملاهي.. يركبون عربات الدودجيم والخيول الخشبية و المراجيح (فيديو) -
أبوالغيط: ملتزمون بدعم جهود الاستقرار والتنمية في الصومال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

النصر يواجه الشعلة وديًّا.. والإدارة تبرم 4 عقود احترافية جديدة

Print

النصر يواجه الشعلة وديًّا.. والإدارة تبرم 4 عقود احترافية جديدة

يخوض الفريق الكروي الأول بنادي النصر مساء اليوم الأحد آخر مبارياته التجريبية قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد حينما يستضيف عند الساعة الـ(7:30) مساء فريق الشعلة (درجة أولى) على ملعب "مرسول بارك" بجامعة الملك سعود.

وكشف الحساب الرسمي للنادي على موقع "تويتر" أن حضور المباراة سيكون حصريًّا فقط للأعضاء الذهبيين، إضافة لحاملي التذاكر الموسمية.

ميدانيًّا، واصل الفريق تدريباته الاعتيادية تحضيرًا لانطلاق الموسم تحت قيادة مدربه البرازيلي "مانو" بملعب مرسول بارك بالرياض.

وبدأ المران بتمارين لياقية متنوعة، ثم أدى اللاعبون تمارين على الكرات العرضية والتسديدات من مناطق مختلفة. بعدها أجرى المدير الفني البرازيلي مناورة على كامل الملعب.

واكتفى اللاعبان محمد آل فتيل ومحمد قاسم بالتدريبات اللياقية تمهيدًا لدخول التدريبات الجماعية.

من جهة أخرى، أعلن نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر توقيع أربعة عقود احترافية مع نجوم منتخب الشباب دون الكشف عن تفاصيل أكثر عن الصفقات.

وأبرمت إدارة النصر عقودًا مع رباعي منتخب الشباب عبدالعزيز العليوة، ومشاري النمر، ووليد صابر، وعبدالعزيز الفرج.

كما تعاقدت إدارة النادي مع أخصائي اجتماعي، وأخصائي تغذية، وأخصائي تطوير أداء. ويأتي ذلك حرصًا من النادي على تدعيم الفئات السنية بالكوادر التي تساهم في تطور ونجاح الفئات السنية.

النصر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بمدى يصل إلى 250 كلم.. الأرصاد تعلن إطلاق رادار منطقة جازان

بمدى يصل إلى 250 كلم.. الأرصاد تعلن إطلاق رادار منطقة جازان

أمير تبوك يلتقي أهالي حقل وينوه بما تشهده المحافظة من تطور وتنمية

أمير تبوك يلتقي أهالي حقل وينوه بما تشهده المحافظة من تطور وتنمية

أمير مكة يستعرض مشاريع تصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه

أمير مكة يستعرض مشاريع تصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه

بعد اتساع حرائق غابات جنوب البلاد.. فرنسا تجلي الآلاف احترازيًا

بعد اتساع حرائق غابات جنوب البلاد.. فرنسا تجلي الآلاف احترازيًا