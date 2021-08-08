أخبار عاجلة

محتال ووزير وشرير ..تعرف على شخصيات أبطال مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي» -
تحت رعاية «الثقافة».. إطلاق «هي الفنون She Arts» لأول مرة في مصر -
بلقيس تحصل على تمثال شمع لها في متحف لندني (فيديو) -
«13 يوم» يدخل المراحل الأخيرة للتجهيز لعرضه في السينمات.. أول فيلم 3d مصري -
«موسى» يكتفي بالمركز الثاني في شباك التذاكر في سادس ليالي عرضه -
انطلاق فعاليات الدورة الأولي لأول سومبوزيوم للفن التشكيلي بالعلمين (صور) -
شباك تذاكر السينما الإثنين : الإجمالي 2 مليون و 570 ألف جنيه -
علي الحجار يحيي حفلًا بمهرجان القلعة الخميس (تفاصيل) -
مقاتلو «طالبان» يلعبون في الملاهي.. يركبون عربات الدودجيم والخيول الخشبية و المراجيح (فيديو) -
أبوالغيط: ملتزمون بدعم جهود الاستقرار والتنمية في الصومال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

نجاح عملية ترميم وجه مقيم بمستشفى الملك عبدالله في بيشة

Print
نجاح عملية ترميم وجه مقيم بمستشفى الملك عبدالله في بيشة نجاح عملية ترميم وجه مقيم بمستشفى الملك عبدالله في بيشة
نُقل إلى الطوارئ في وضع خطير بعد تعرضه لحادث مروري

نجاح عملية ترميم وجه مقيم بمستشفى الملك عبدالله في بيشة

تمكن فريق طبي يضم أطباء من جراحة الوجه والفكين بمستشفى الملك عبدالله في بيشة من عملية ترميم وجه شاب ثلاثيني مقيم تعرض لإصابات متعددة في عظام الوجه إثر حادث مروري.

وأوضحت صحة بيشة، أن المريض نُقل إلى طوارئ مستشفى الملك عبدالله ببيشة من أحد المستشفيات الطرفية بعد تعرضه لحادث مروري وهو في حالة خطيرة وكان يعاني بسبب إصابات متفرقة في الرأس والوجه ويعاني أمراضًا وراثية سببت له انخفاض حاد في خضاب الدم.

وتم تشكيل فريق طبي متكامل على الفور وبعد عمل الفحوص الطبية والأشعة التشخيصية، تبيّن وجود تهشم في عظام الوجه وكسور متعددة في عظم الوجنة الأيسر وكسر في الفك السفلي وجروح متهتكة في الوجه.

وتم تجهيز المريض لغرفة العمليات وذلك بإجراء العملية لتثبيت وترميم كسور الوجه وخياطة جروح الوجه تجميليًا، وبفضل من الله يتمتع المريض بصحة جيدة وتم خروجه من المستشفى وهو بصحة جيدة وأعطي موعد متابعة في العيادة لمتابعة حالته الصحية.

أجرى العملية فريق طبي مكون من؛ الدكتور فؤاد العُمري استشاري جراحة الوجه والفكين، والدكتور غازي علوني اختصاصي جراحة الوجه والفكين، والدكتور عوض حجلا طبيب مقيم في جراحة الوجه والفكين، والدكتورة زهراء الزاير طبيبة مقيمة في جراحة الوجه والفكين.صحة بيشة مستشفى الملك عبدالله وزارة الصحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بمدى يصل إلى 250 كلم.. الأرصاد تعلن إطلاق رادار منطقة جازان

بمدى يصل إلى 250 كلم.. الأرصاد تعلن إطلاق رادار منطقة جازان

أمير تبوك يلتقي أهالي حقل وينوه بما تشهده المحافظة من تطور وتنمية

أمير تبوك يلتقي أهالي حقل وينوه بما تشهده المحافظة من تطور وتنمية

أمير مكة يستعرض مشاريع تصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه

أمير مكة يستعرض مشاريع تصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه

بعد اتساع حرائق غابات جنوب البلاد.. فرنسا تجلي الآلاف احترازيًا

بعد اتساع حرائق غابات جنوب البلاد.. فرنسا تجلي الآلاف احترازيًا