رامي رضوان عن دلال عبدالعزيز وسمير غانم: «يا بخت أهل الجنة بكما»

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نشر الإعلامي رامي رضوان رثاء للفنانة دلال عبدالعزيز التي توفيت صباح السبت بعد صراع مع فيروس كورونا، وزوجها الراحل الفنان سمير غانم.

وكتب رامي رضوان عبر حسابه على «فيسبوك»: «حسكم بالدنيا يا حبايبي مش عارف الدنيا هتكون عاملة إزاي من غيركم وطيبيتكم وروحكم الحلوة وضحكتكم وجمالكم».

أضاف: «الدنيا هتفقد كتير من حلاوتها بعد رحيلكم، ويا بخت أهل الجنة بكما. وإلى حبيب قلبي زي ما كنا بنادي بعض هي وأنا، والله ما لاقي كلام أعبر به عن حزن فراقك. مفيش كلام يكفي».

تابع: «يا بخت اللي أهلهم زيكم، ويا بخت اللي يناسب زيكم، هتوحشوني قوي وحاجات كتيييير فقدت طعمها بعد رحيلكم. اللهم اجعل مثواهما الجنة في مرتبة النبيين والصديقين والشهداء يا رب».