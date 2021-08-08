وكيل «صحة قنا» يتهم المستشفى الجامعي بالتقصير في إنقاذ حياة مصاب بطلق ناري

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علق الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، على واقعة نقل المصاب بطلق ناري على ترولي بسيارة ربع نقل، قبل ساعات من وفاته.

وقال تواضروس، في تصريحات تليفزيونية: «تلقينا بلاغت في غرفة الطوارئ بوجود حالة تلقت رصاصة وتم التعامل مع المريض وفقا للإمكانيات المتاحة في المستشفي».

وأضاف أن «الطلقة خرجت من جسد المريض ولكنها أثرت على حياته، وكان يحتاج لجراحة مخ وأعصاب، والمستشفي العام لا يمتلك تخصص جراحة المخ والأعصاب».

وتابع: «لم نجد أي عناية مركزة في مستشفى الأقصر وسوهاج الجامعيين، والمتوفى كانت إصابته خطيرة جدا وأثرت على الحبل الشوكي»، مشيرًا إلى أن هناك قصور في التعامل مع حالة المتوفى.

وأكد أن «المستشفى العام استقبل المريض في العناية المركزة بعد خروج حالة أخرى مستقرة، ولم يقصر في علاج المريض فور وصوله، وأهل المتوفى أصحاب حق لأنهم كانوا يسعون لإنقاذه».