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«ساعتان بين الحياة والموت».. تفاصيل نقل مصاب بطلق ناري على ترولي بـ«دبابة» (صور)

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كشف الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، تفاصيل واقعة انتشار نقل مصاب بطلق ناري على ترولي بسيارة ربع نقل «دبابة».

وأضاف الدكتور يوسف غرباوي، في تصريحات تليفزيونية، أن الواقعة بدأت في الواحدة و40 دقيقة، فجر الأربعاء، بعد التنسيق لاستقبال حالة بطلق ناري بالرقبة بمستشفى قنا الجامعي.

وأشار إلى أن المصاب وصل إلى طوارئ المستشفى في الرابعة و5 دقائق، وجاء بسيارة خاصة لأهله، موضحًا أن تنفس المصاب كان غير مستقر ولديه فتحتان أشبه بطلق ناري وتم التعامل مع الحالة سريعا لحين توفير سرير في العناية المركزة.

وقال «غرباوي» إن المريض جلس لمدة ساعتين بين الحياة والموت ولا يوجد سرير عناية مركزة، والمستشفى يعاني من قلة أسرة العناية المركزة».

وأضاف: «من الساعة 4 وحتى 8 صباحا خضع المريض لفحوصات وأشعة ولم يكن لدينا سرير للعناية المركزة».

نقل مصاب بطلق ناري على ترولي بـ«دبابة» في قنا

وتابع: «تواصلنا مع الطوارئ لتوفير سرير عناية مركزة على وجه السرعة في الثامنة صباحا، والأطباء أوصوا بوضع المصاب على جهاز تنفس صناعي للحفاظ على صحته».

وعن نقله على ترولي سيارة ربع نقل، قال: «تحت ضغط من الأهالي، الطبيب المقيم كتب لهم تقريرا بخط اليد دون العرض على مدير المستشفى، ووضعوه في سيارة ربع نقل وهربوا».

وأوضح أن مسؤول الأمن بالمستشفى سمح لأهالى المريض بالخروج في سيارة ربع نقل ولم يمنعهم، وأحسلت الواقعة للتحقيق لاتخاذ إجراءات عقابية ضد كل من تسبب في حدوثها.

وختم حديثه قائلًا: «تم تسجيل الواقعة (هروب من المستشفى) وفقا لإجراءات قانونية، وأهالي المريض نقلوه إلى المستشفى العام وتم وضعه على سرير عناية مركزة».

نقل مصاب بطلق ناري على ترولي بـ«دبابة» في قنا

المصرى اليوم

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