انهيار سد جديد في السودان

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انهار سد كندية الجديد في منطقة تحمل نفس الاسم بوحدة الصياح في ولاية دارفور السودانية.

السد جرى تنفيذه عن طريق شركة البيان للإنشاءات، وبدعم من منظمة كوبي الإيطالية، وفقا لوكالة الأنباء السودانية.

وقام المدير العام لوزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية في شمال دارفور، عبدالشافع عبدالله، بزيارة الموقع رفقة عدد من مهندسي المياه.

وقال المدير العام للبنى التحتية إن وزارته استدعت منظمة كوبي الايطالية العالمية الداعمة وشركة البيان المنفذة لمشروع السد.

واستوضح المدير العام موقف الاثنين من عدم التزامهما بتشييد سد كندية وفق التصاميم والمواصفات اله‍ندسية الواردة في العقد المبرم.

وجرى إنشاء هذا السد في إطار تنفيذ مشروعات حصاد المياه بالمناطق الريفية بالولاية.

وناشد ممثلوا قوى إعلان الحرية والتغيير ولجان المقاومة والخدمات بوحدة الصياح الإدارية حكومة الولاية بحفظ حقوق مواطني المنطقة في الحصول على المياه، واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه منظمة كوبي وشركة البيان.