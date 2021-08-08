أخبار عاجلة

الرئيس السيسي يمنح «كيشو» ومدربه وسام الرياضة بعد برونزية طوكيو 2020 -
الرئيس السيسي يمنح هداية ملاك وسيف حسين وسام الرياضة من الطبقة الثالثة -
الرئيس السيسي يمنح أحمد الجندي وجيانا فاروق وسام الرياضة -
وزارة الشباب والرياضة و«اليونسيف» تطلقان البرنامج التدريبي"TOT" -
أحمد حجازي أبرز الغائبين عن نهائي البطولة العربية بين اتحاد جدة والرجاء المغربي -
يد الأهلي على رأس المجموعة الأولى ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية -
بمدى يصل إلى 250 كلم.. الأرصاد تعلن إطلاق رادار منطقة جازان -
أمير تبوك يلتقي أهالي حقل وينوه بما تشهده المحافظة من تطور وتنمية -
أمير مكة يستعرض مشاريع تصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه -
بعد اتساع حرائق غابات جنوب البلاد.. فرنسا تجلي الآلاف احترازيًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

انهيار سد جديد في السودان

Print
انهيار سد جديد في السودان انهيار سد جديد في السودان

اشترك لتصلك أهم الأخبار

انهار سد كندية الجديد في منطقة تحمل نفس الاسم بوحدة الصياح في ولاية دارفور السودانية.

السد جرى تنفيذه عن طريق شركة البيان للإنشاءات، وبدعم من منظمة كوبي الإيطالية، وفقا لوكالة الأنباء السودانية.

وقام المدير العام لوزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية في شمال دارفور، عبدالشافع عبدالله، بزيارة الموقع رفقة عدد من مهندسي المياه.

وقال المدير العام للبنى التحتية إن وزارته استدعت منظمة كوبي الايطالية العالمية الداعمة وشركة البيان المنفذة لمشروع السد.

واستوضح المدير العام موقف الاثنين من عدم التزامهما بتشييد سد كندية وفق التصاميم والمواصفات اله‍ندسية الواردة في العقد المبرم.

وجرى إنشاء هذا السد في إطار تنفيذ مشروعات حصاد المياه بالمناطق الريفية بالولاية.

وناشد ممثلوا قوى إعلان الحرية والتغيير ولجان المقاومة والخدمات بوحدة الصياح الإدارية حكومة الولاية بحفظ حقوق مواطني المنطقة في الحصول على المياه، واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه منظمة كوبي وشركة البيان.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محتال ووزير وشرير ..تعرف على شخصيات أبطال مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي»

محتال ووزير وشرير ..تعرف على شخصيات أبطال مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي»

تحت رعاية «الثقافة».. إطلاق «هي الفنون She Arts» لأول مرة في مصر

تحت رعاية «الثقافة».. إطلاق «هي الفنون She Arts» لأول مرة في مصر

بلقيس تحصل على تمثال شمع لها في متحف لندني (فيديو)

بلقيس تحصل على تمثال شمع لها في متحف لندني (فيديو)

«13 يوم» يدخل المراحل الأخيرة للتجهيز لعرضه في السينمات.. أول فيلم 3d مصري

«13 يوم» يدخل المراحل الأخيرة للتجهيز لعرضه في السينمات.. أول فيلم 3d مصري