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مدير مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب يصف دور "اعتدال" بالرائد عالميًا

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نتطلع لتنفيذ الاتفاق بيننا ببعض الإجراءات الملموسة والأنشطة والتعاون المشترك

مدير مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب يصف دور

أشاد مدير مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNCCT) الدكتور جهانجير خان، بجهود المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) في مجال مكافحة التطرف العنيف ووصفها بالرائدة على مستوى العالم.

وقال خان في تصريح إعلامي خلال زيارته لـ (اعتدال) "أنا معجب جدًا في كل مرة أزور فيها المركز، وهذه هي زيارتي الثالثة لـ(اعتدال) نيابة عن مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ولا يسعني هنا إلا أن أهنئكم حقًا على العمل الرائد والقيادي الذي تقومون به في مجال منع التطرف العنيف ومكافحته، فمركز (اعتدال) يعد رائدًا على مستوى العالم في هذا المجال ونحن فخورون وسعداء للغاية لكوننا قادرين على العمل بشكل وثيق كمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب مع اعتدال".

وحول رؤيته حيال الاتفاق المشترك بين مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب و(اعتدال)، قال: "نحن سعداء للغاية لأننا وقعنا هذا الاتفاق المشترك بين مركز مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة ومركز (اعتدال)، وقد أجرينا مناقشات جيدة للغاية هنا مع الأمين العام ونتطلع الآن إلى تنفيذ هذا الاتفاق ببعض الإجراءات الملموسة والأنشطة والتعاون المشترك، كما نأمل في تحقيق نتائج وتأثير جيد في هذا المجال المهم للغاية لمكافحة التطرف العنيف ومنعه".

واختتم مدير مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، تصريحه بكلمة قال فيها: "أقول للعاملين في (اعتدال) واصلوا العمل الرائع ونتمنى لكم كل التوفيق، ونأمل أن نتمكن من مشاركتكم نجاحكم في المستقبل شكرًا جزيلاً".

المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف اعتدال

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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