أخبار عاجلة

"الصحة" توصي باستكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من المتحورات -
"بايدن": "طالبان" لم تتغير ولا بد من الضغط عليها لتعديل سلوكها -
دوريات مجاهدي جازان تضبط 380 كجم قات -
أردوغان: جاهزون للوساطة بين إثيوبيا والسودان -
«نقابة المهندسين» تعلن الحد الأدني للقبول بكليات الهندسة الخاصة -
«المحامين» تعقد محاضرة «قانون الضرائب» للأعضاء -
قافلة طبية مجانية لـ14 عيادة للكشف على العمالة غير المنتظمة بالعلمين الجديدة -
اليابان تمنح مصري وسام «الكنز المقدس» لتفانيه طوال فترة عمله بالسفارة بجنيف (صور) -
هل توصل محمد صلاح لاتفاق لتجديد عقده مع ليفربول؟ الأمل يداعب جماهير الريدز -
كانت تتسوق لتجد نفسها بمواجهة ثعبان في متجر.. كيف تصرفت هذه المرأة؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

الجيش الإسرائيلى: لا نسعى للتصعيد عند حدود لبنان لكننا مستعدون لأي سيناريو

Print
الجيش الإسرائيلى: لا نسعى للتصعيد عند حدود لبنان لكننا مستعدون لأي سيناريو الجيش الإسرائيلى: لا نسعى للتصعيد عند حدود لبنان لكننا مستعدون لأي سيناريو

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الجيش الإسرائيلي عن استعداده للتعامل مع أي سيناريو عند حدود لبنان، بعد هجوم صاروخي شنه «حزب الله» الجمعة.

وذكر الجيش الإسرائيلي يوم السبت في بيان أصدره، ردا على سؤال من وكالة «نوفوستي» الروسية: «أعلن حزب الله مسؤوليته عن هجمات أمس. لا نسعى للتصعيد لكنا على استعداد لأي سيناريو محتمل».

في الوقت نفسه، لفت الجيش إلى أن الحياة المدنية في المناطق الملاصقة لحدود لبنان تستمر على النحو المعتاد.

وشن الجيش الإسرائيلي أمس ضربات عسكرية على مناطق في لبنان، للمرة الثانية منذ مطلع الأسبوع الجاري، بعد إطلاق «حزب الله» حزمة من الصواريخ قال إنها استهدفت محيط مواقع الجيش الإسرائيلي في مزارع شعبا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«نقابة المهندسين» تعلن الحد الأدني للقبول بكليات الهندسة الخاصة

«نقابة المهندسين» تعلن الحد الأدني للقبول بكليات الهندسة الخاصة

«المحامين» تعقد محاضرة «قانون الضرائب» للأعضاء

«المحامين» تعقد محاضرة «قانون الضرائب» للأعضاء

قافلة طبية مجانية لـ14 عيادة للكشف على العمالة غير المنتظمة بالعلمين الجديدة

قافلة طبية مجانية لـ14 عيادة للكشف على العمالة غير المنتظمة بالعلمين الجديدة

اليابان تمنح مصري وسام «الكنز المقدس» لتفانيه طوال فترة عمله بالسفارة بجنيف (صور)

اليابان تمنح مصري وسام «الكنز المقدس» لتفانيه طوال فترة عمله بالسفارة بجنيف (صور)