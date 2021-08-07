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محافظا سوهاج والمنيا يهنئان بالعام الهجري الجديد

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محافظا سوهاج والمنيا يهنئان السيسي بالعام الهجري الجديد محافظا سوهاج والمنيا يهنئان بالعام الهجري الجديد

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بعث اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، برقيتي تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح ، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

وقال محافظ سوهاج في برقيته: «بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب وقيادات محافظة سوهاج، يسعدني أن أبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهنئة وأطيب التمنيات القلبية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، داعياً المولى عز وجل أن يحقق كل ما يصبو إليه الشعب المصري العريق من تقدم ورقي وازدهار، في ظل قيادتكم الحكيمة لمسيرة الوطن نحو مستقبل باهر ومشرق».

فيما قال محافظ المنيا: «يطيب لي أن ابعث لفخامتكم بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن مواطني محافظة المنيا، خالص التهاني القلبية، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، أعاده الله على فخامتكم، وعلى مصرنا الغالية، وشعبها العريق بالخير واليمن والبركات، إننا نستقبل هذه المناسبة العطرة، مزودين بقوة العزيمة والإصرار على دعم التنمية والاستقرار، وملتزمين بالمصالح العليا للبلاد، لينعم الشعب المصري العظيم بثمار الازدهار والرخاء، في ظل قيادتكم الرشيدة، ونحن على عهدنا مع فخامتكم، نمضي خلف قيادتكم، ونبذل المزيد من الأداء والعطاء، داعيا المولي عز وجل، أن يحفظكم ويرعاكم ويكلل جهودكم بالنجاح في كل خطاكم، لما فيه عزة وطننا».

كما بعث المحافظ، برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الازهر، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، وعدد من الوزراء والمحافظين، ورئيس مجلسي النواب والشيوخ.

المصرى اليوم

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