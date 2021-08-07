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الأهلي المصري حقق فوزا كبيرا وعريضا على نظيره سيرامكيا كليوباترا برباعية نظيفة خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء السبت على أرض ملعب ستاد السلام ضمن منافسات الأسبوع 29 من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز 2020 - 2021.

الأهلي المصري أصبح رصيده 64 نقطة متساويا مع الزمالك المصري ولكن الأحمر متصدر المسابقة بفضل المواجهات المباشرة بين الفريقين خلال لقائي الدور الأول والثاني لبطولة الدوري المصري الممتاز، وفاز الأحمر في لقاء بهدفين لهدف، وتعادل في اللقاء الثاني.

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مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا علي استاد السلام في الدورى الممتاز

محمد شريف مهاجم المنتخب الوطني الأول والنادي الأهلي، تصدر بقوة سباق الهدافين في الدوري المصري موسم 2020 -2021، خاصة بعد تسجيله هدفًا مميزًا في شباك سيراميكا كليوباترا خلال اللقاء الذي أقيم بين الأهلي وسيراميكا مساء السبت ضمن منافسات الأسبوع 29 من مسابقة الدورى الممتاز.

محمد شريف، أصبح في رصيده 18 هدفًا بفارق 3 أهداف عن أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي المعار لصفوف فريق سيراميكا كليوباترا.

اللاعب عدد الاهداف محمد شريف 18 أحمد ياسر ريان 15 أشرف بن شرقي 13 عمر كمال 11 أحمد سمير 11 مصطفى فتحي 10 عمرو جمال 10