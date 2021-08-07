مران الإسماعيلي: إيهاب جلال يحفز اللاعبين.. وعودة عبدالرحمن مجدي

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بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى مساء اليوم السبت، الاستعداد لمباراة الأهلى، المقرر لها الأربعاء المقبل، على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الــ29 بمسابقة الدورى الممتاز.

بدأ المران باجتماع عقده على أبوجريشة رئيس اللجنة الفنية وإيهاب جلال المدير الفنى للفريق الأول مع محمد صادق، صانع ألعاب الفريق، وذلك من أجل الشد من أزر اللاعب بعد تراجع مستواه الفني في الفترة الأخيرة.

كما حرص المدير الفنى إيهاب جلال على عقد اجتماع تحفيزى للاعبين من أجل السعى نحو تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلى، واشتمل المران على وحدات بدنية استمرت قرابة الساعة من أجل الارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين.

كما تطرق أيضا لتدريبات خططية متنوعة أبرزها اللعب في المساحات والكرات العرضية بجانب التسديدات، ومنح إيهاب جلال المدير الفنى تعليمات بشكل منفرد للاعبى الخط الهجومى سعيا لاستغلال أنصاف الفرص.

وشهد المران مشاركة عبدالرحمن مجدى، بعد عودته ضمن بعثة المنتخب الأوليمبى التي شاركت بأولمبياد طوكيو.