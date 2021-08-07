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حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا كبيرًا على حساب نظيره سيراميكا كليوباترا بأربعة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت 7-8-2021 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

هدف صحيح وطرد وهدفان ملغيان.. شوط أول مثير بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا

جاءت أحداث الشوط الأول مثيرة على النحو التالي:

بداية المباراة

د4: ياسر إبراهيم يسجل هدف الأهلي الأول برأسية من متابعة لدربكة داخل منطقة جزاء سيراميكا

د14: محمد شريف يسجل الهدف الثاني بعد استقبال عرضية الشحات بلمسة واحدة في المرمى

د15: أمين عمر يلغي الهدف بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو بداعي وجود لمسة يد على أفشة في بداية اللعبة

د18: طرد عامر عامر حارس سيراميكا بسبب تصديه لانفراد محمد شريف بيده خارج منطقة الجزاء

د20: تقنية الفيديو تؤكد صحة الطرد

د22: نزول الحارس البديل حمزة معوض بدلا من رجب بكار

د24: رامي ربيعة يسجل الهدف الثاني من متابعة لتسديدة أفشة التي ارتدت من القائم

د26: عمر يلغي الهدف بعد التأكد من وجود تسلل من تقنية حكم الفيديو المساعد

وفي الشوط الثاني فرض الأهلي سيطرته التامة على مجريات اللعب وسجل محمد شريف من ركلة جزاء في الدقيقة 54، وطارق سامي مدافع سيراميكا في مرماه في الدقيقة 72، واختتم محمد مجدي أفشة مهرجان الأهداف بتسجيل الرابع في الدقيقة 79.

بهذه النتيجة يستعيد الأهلي صدارة ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 64 نقطة وذلك بعدما فقدها لمدة ساعتين بعد فوز الزمالك على المحلة ليتعادل الفريقين في الرصيد ولكن الأهلي له أفضلية المواجهات المباشرة بالإضافة إلى فارق الأهداف، بينما تجمد رصيد سيراميكا عند النقطة 33 في المركز الـ 12.

وكان الأهلي قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: على معلول- رامي ربيعة- ياسر إبراهيم- محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي- عمرو السولية- محمود عبدالمنعم كهربا- محمد مجدي أفشة- حسين الشحات.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من على لطفي ومحمود وحيد ومروان محسن وأيمن أشرف وأليو ديانج وسعد سمير وأكرم توفيق ووالتر بواليا وجونيور أجايي.

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: رجب بكار- خالد صبحي- طارق سامي- أحمد محسن- عبدالله محمود.

خط الوسط: محمد إبراهيم- محمد توني- كوامي بونسو- ميدو جابر.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان

ويجلس على مقاعد البدلاء:

حمزة معوض- سيف تقا- وليد عبدالمنعم- محمد مسعد- عبدالرحمن بودي- ضياء قنديل- أحمد غنيم- وينفول كوبينا- فابريس نجاه.

أمين عمر حكم ساحة، ويعاونه يوسف البساطي وهاني عبدالفتاح، ومحمد حسن حكما رابعا، وحكم الفيديو نادر قمر الدولة ويساعده حمادة الجلاوي.

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يدخل الأهلي مباراة سيراميكا وهو في صدارة جدول الدوري المصري الممتاز برصيد «61 نقطة»؛ جمعها من 27 جولة بعدما حقق الفوز في 18 مباراة على حساب فرق «مصر المقاصة- غزل المحلة- الاتحاد- سيراميكا- الإنتاج الحربي- المقاولون- طلائع الجيش- الإسماعيلي- الزمالك- إنبي- المصري- الاتحاد- سموحة- المقاولون- مصر المقاصة- الإنتاج الحربي- أسوان- وادي دجلة».

وتعادل في 7 مواجهات أمام «وادي دجلة- البنك الأهلي- بيراميدز- الجونة- الزمالك- بيراميدز- البنك الأهلي»، والخسارة أمام سموحة وغزل المحلة.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في مبارياته المقبلة أمام سيراميكا كليوباترا غدًا السبت، ثم الإسماعيلي الأربعاء 11 أغسطس، وإنبي السبت 14 أغسطس، وطلائع الجيش ‏الثلاثاء 17 أغسطس، والمصري الجمعة 20 أغسطس، على أن تقام مباراة الأهلي أمام الجونة ‏أحد يومي ٢٣ و٢٤ أغسطس وأمام أسوان أحد يومي ‏‏٢٦ و٢٧ أغسطس.‏

تنقل مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري حصريا في بث مباشر عبر قنوات أون تايم سبورتس المالك الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز وسيكون هناك استوديو تحليلي قبل اللقاء بحوالي الساعة على قناة أون تايم سبورت.