أخبار عاجلة

بمدى يصل إلى 250 كلم.. الأرصاد تعلن إطلاق رادار منطقة جازان -
أمير تبوك يلتقي أهالي حقل وينوه بما تشهده المحافظة من تطور وتنمية -
أمير مكة يستعرض مشاريع تصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه -
بعد اتساع حرائق غابات جنوب البلاد.. فرنسا تجلي الآلاف احترازيًا -
"الجبير" يجري اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية البحرين -
"الصحة": تسجيل 569 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 704 خلال الـ24 ساعة الماضية -
مهرجان ولي العهد للهجن ينعش قطاع الوحدات السكنية بالطائف -
"وقاية": فعالية اللقاحات المعتمدة بالمملكة عالية ..99% من المنومين بالعناية غير مكتملي التحصين -
مجلة عالمية تؤكد أهمية رؤية 2030 في تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط -
صور الأقمار الصناعية تظهر فوضى مطار كابول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

الصحة الأردنية تدعو المتخلفين عن جرعة اللقاح الأولى لتلقيها خلال 10 أيام

Print
الصحة الأردنية تدعو المتخلفين عن جرعة اللقاح الأولى لتلقيها خلال 10 أيام الصحة الأردنية تدعو المتخلفين عن جرعة اللقاح الأولى لتلقيها خلال 10 أيام

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت وزارة الصحة الأردنية، نداء إلى الأشخاص الذين تخلفوا عن تلقي الجرعة الأولى من اللقاح الواقي من المستجد.

وبحسب موقع «عمون»، دعت الوزراة المتخلفين عن الجرعة الأولى إلى الإسراع بالتوجه إلى أحد مراكز التلقيح المنتشرة في محافظات المملكة..

وأوضحت أن الهدف من التوجه إلى المركز هو أخذ جرعة اللقاح خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام بداية من يوم غد الأحد.

وأكدت الوزارة أنها سوف تعيد ترتيب أولويات إعطاء اللقاح للوقاية من فيروس كورونا المستجد بعد انتهاء المهلة الممنوحة لمن تخلّف عن أخذ الجرعة الأولى.

وبينت أن الترتيب الجديد سيراعي مجموعة من المعطيات والمحددات لعملية التطعيم والتي تفرضها ظروف المرحلة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الأردن : 9 وفيات و1183 اصابة جديدة بفيروس كورونا

الأردن : 9 وفيات و1183 اصابة جديدة بفيروس كورونا

يستدرج ضحاياه لإعطائهن الأدوية المضادة لفيروس كورونا.. عامل يهتك عرض ٣ قاصرات في ١٥ مايو

يستدرج ضحاياه لإعطائهن الأدوية المضادة لفيروس كورونا.. عامل يهتك عرض ٣ قاصرات في ١٥ مايو

وزارة الصحة: خروج 136 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

وزارة الصحة: خروج 136 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

استغل فيروس كورونا وهتك عرض 3 أطفال.. المشدد 3 سنوات لعامل في 15 مايو

استغل فيروس كورونا وهتك عرض 3 أطفال.. المشدد 3 سنوات لعامل في 15 مايو