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قضاة يرفضون تولى مهمة التحقيق فى قضية اغتيال رئيس هايتى

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قضاة يرفضون تولى مهمة التحقيق فى قضية اغتيال رئيس هايتى قضاة يرفضون تولى مهمة التحقيق فى قضية اغتيال رئيس هايتى

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أعرب قضاة في هايتي عن رفضهم التحقيق في قضية الرئيس جوفنيل مويز بعد شهر على اغتياله، خوفا على سلامتهم، وسلامة أسرهم.

ونقلت وكالة «فرانس برس»، عن أحد القضاة أن هذه القضية ملف حساس وسياسي.

وأوضح أن هذا الملف يدفع القاضي إلى التفكير في أمنه وأمن عائلته قبل الموافقة على تولي مهمة التحقيق فيه.

وأشار إلى أن هذا الوضع جعل قضاة التحقيق على ما يبدو غير متحمسين لقبول هذا الملف.

وذكر مصدر قضائي أن عددا من القضاة أبلغوا كبير القضاة في المحكمة الابتدائية في العاصمة «بور-أو-برنس»، أنهم غير مهتمين بهذا الملف.

من جهته، قال كبير القضاة برنار سانت-فيل إنه تقدم بطلب إلى لتوفير الحماية اللازمة لقاضي التحقيق المحتمل في القضية.

المصرى اليوم

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