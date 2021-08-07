قاتلة صديقتها بالبحيرة تكشف اللحظات الأخيرة في حياتها: نظرت لي وقالت «حرام عليكي»

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كشفت «نورهان» المتهمة بقتل صديقتها «نجلاء» اللحظات الأخيرة في حياتها، أثناء التحقيق معها أمام النيابة العامة طوال 8 ساعات هي وشريكاها الشابين اللذان نفذا معها جريمة القتل داخل عيادة طبيب عيون في مول شهير بمنطقة كفر الدوار بالبحيرة طمعا في أموال إيراد العيادة التي تعمل فيها صديقتها المجني عليها.

واقتادت الأجهزة الأمنية «نورهان» وشريكيها إلى مسرح الجريمة تحت إجراءات أمنية مشددة، وقامت بتمثيل الجريمة في حضور ممثل النيابة العامة، وقالت «نورهان»: اتفقت مع أحد أقاربي يدعي «محمد» وصديقه «أحمد»على سرقة إيراد عيادة طبيب العيون الذي تعمل فيه المجني عليها، فوضعت المخدر في العصير وذهبت إلى العيادة.

وأضافت المتهمة: استقبلتني نجلاء بالأحضان وقدمت لها العصير المخدر، وعندما تأخرت في شربه قمت باستدعاء قريبي وصديقه وقاما بضربها وعندما حاولت الاستغاثة تم كتم أنفاسها وهي تنظر إلى وتقول «حرام عليكي.. حرام..حرام» حتى سقطت على الأرض جثة هامدة وتمت سرقة إيراد العيادة وهاتفها المحمول وغادرنا المكان بسرعة.

كانت أجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد تلقت بلاغا من أمن مول شهير بمنطقة كفر الدوار بالعثور على جثة فتاة مقتولة طعنا وخنقا داخل عيادة طبيب عيون، وبالفحص تبين انها «نجلاء بدوي» 25 سنة، تم تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وعثرت على مقطع فيديو مدته 130 ثانية من إحدى كاميرات المراقبة، كشف المتهمين بقتل المجني عليها، ووثق لحظة تنفيذ وهروبهم من مكان الجريمة.

تم تحديد مكان المتهمين والقبض عليهم، وبمواجهتهم بالتحريات ومقطع الفيديو اعترفوا بارتكاب الواقعة، تم عرضهم على النيابة العامة التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وانتداب طبيب شرعي لكشف سبب الوفاة.

كشف تقرير الطب الشرعي أن «نجلاء» توفيت بسبب إسفكسيا الخنق، مؤكدا أن المتهمين استخدموا الإيشارب الذي كانت ترتديه المجني عليها وقت الحادث، في تنفيذ جريمتهم، كما كشف التقرير تعرض المجني عليها أيضأ لطعن في منطقة البطن بالإضافة إلى وجود كدمات متفرقة بجسدها وتهتك في منطقة الرأس، وهو ما يؤكد مقاومة المجني عليها للمتهمين الثلاثة أثناء تنفيذ جريمتهم.

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