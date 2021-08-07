حملات إزالة للقمامة والإشغالات في أسوان

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قامت الوحدة المحلية لقرية غرب أسوان بحملة نظافة موسعة مع رفع تراكمات القمامة والمخلفات بإجمالى 7 أطنان. كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة المهندس سيد مدنى بإزالة 39 حالة إشغال وإعلانات مخالفة وغير مرخصة، بالإضافة إلى رفع أكثر من 35 طنا من مخلفات وتراكمات للأتربة بالطرق العامة، ضمن مبادرة «نظافة» التي تم تنفيذها على مستوى قرى إقليت.

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على أن متابعة حجم الأنشطة والجهود اليومية من الوحدات المحلية على مستوى المراكز والمدن والقرى للتأكد من مدى تنفيذ التكليفات الصادرة لها بضرورة الإرتكاز على العمل الميدانى وخاصة في ملفات إزالة التعديات والإشغالات، بجانب أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات، علاوة على التدخل السريع للتعامل مع الشكاوى والمشاكل والاحتياجات الجماهيرية.

أكد استمرار التقييم للقيادات المحلية وتطبيق قاعدة الثواب والعقاب مع الجميع دون استثناء حيث يتم تكريم وترقية المتميزين، مع مجازاة واستبعاد المقصرين.