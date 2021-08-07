مصرع تلميذ وتفحم جثته في احتراق منزل بسوهاج

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لقى اليوم تلميذ مصرعه وتفحمت جثته، على إثر حريق نشب في منزله بدائرة مركز دارالسلام في شرق محافظة سوهاج.

تلقى اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة دار السلام، بنشوب حريق ضخم داخل منزل بقرية «الكشح» بدائرة المركز، فانتقل إلى مكان البلاغ اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، وضباط المباحث، وقوات الحماية المدنية التي تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده.

تبين من المعاينة والفحص، أن الحريق أسفر عن مصرع الطفل الأمير. ج. ر «13 سنة- تلميذ» وتفحمت جثته نتيجة الحريق، والتهمت النيران الفرش والأثاث والمنقولات المنزلية وكمية من البوص والغلال، وتحرر بالحريق المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصرف.