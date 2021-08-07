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"التعليم" تستعرض اليوم في مؤتمر كورونا مستجدات تحصين طلبة التعليم العام ومنسوبي التعليم

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ممن أعمارهم 12 عامًا فأكثر وقبل بداية العام الدراسي

تعقد وزارة الصحة، اليوم الأحد، 29 من ذي الحجة 1442 الموافق 8 أغسطس 2021، المؤتمر الصحفي لمستجدات (كوفيد-19) عند الساعة الـ 3:35 عصرًا.

وفي التفاصيل، يستعرض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد خالد العبدالعالي؛ الأوضاع العالمية للجائحة، والمؤشرات الوبائية، ومستجدات اللقاح، وأبرز الاستفسارات الشائعة، والإحصائيات والخدمات الصحية.

وتستعرض ابتسام حسن الشهري، المتحدث الرسمي للتعليم العام بوزارة التعليم بدورها، خلال المؤتمر مستجدات تحصين طلبة التعليم العام ومنسوبي التعليم ممن أعمارهم 12 عامًا فأكثر، بجرعتين من لقاح كورونا قبل بداية العام الدراسي، كما تتناول تعزيز الشراكة مع الأسر ومؤسسات المجتمع لرفع الوعي بأهمية التحصين.

من جهة أخرى، يستعرض متحدث وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، سيف سالم السويلم، استمرار الجولات الرقابية ورصد المخالفات، ومتابعة تطبيق قرار اشتراط التحصين لدخول المنشآت التجارية.

ودعت وزارة الصحة في هذا الصدد، إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".

لقاح كورونا وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد وزارة التعليم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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