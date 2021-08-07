«الأطباء» تعلق على عقوبات واقعة نقل مصاب بطلق ناري على سيارة نقل بقنا

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أصدرت نقابة الأطباء بمحافظة قنا، السبت، بيانا رسميا تثمن وتقدر فيه جهود الأطباء التصدي للمخاطر الطبية والأوبئة، مؤكدة أنهم ما زالوا حائط الدفاع الأول في وجه فيروس كورونا المستجد الذي يضرب العالم.

وأكد البيان أن النقابة ومجلسها لا يساند ولا يدافع عن من يخطئ أو يتعمد التقصير بل تتخذ النقابة تجاه هؤلاء إجراءات رادعة من خلال إجراءات وتحقيقات عادلة وتتسم بالنزاهة والشفافية.

وطالب البيان بإجراء تحقيقات عادلة وشفافة مع الأطباء بمستشفي قنا الجامعي، وكشف ملابسات واقعة خروج مريض مصاب بطلق ناري علي سيارة ربع نقل من المستشفي، على أن تمثل النقابة في تلك التحقيقات وتساند جامعة جنوب الوادي في توقيع أقصي الجزاء علي المقصرين طبقا لنتيجة التحقيقات.

ووصف البيان القرارات المتخذة بإيقاف الأطباء المقيمين والمدرسين المساعدين وأعضاء هيئة التدريس النوبتجين دون إجراء أي تحقيقات بالمتسرعة، ما قد يثير جدلا واسعا في الشارع، الأمر الذي يحتم علينا التروي في اتخاذ القرارات قبل ظهور نتيجة التحقيقات.

يشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تناولت أمس الأول واقعة خروج مريض مصاب بطلق ناري علي سيارة ربع نقل من مستشفي قنا الجامعي كان محولا لها من مستشفى دشنا المركزي وهو ما خلق حالة من التخبط حول نقص الاماكنيات والاتهامات لجموع الأطباء.