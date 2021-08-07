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كشف المهندس أحمد الدالي، تفاصيل مكتبة العاصمة الإدارية الجديدة، موضحًا أنها تحتوي على 70 ألف كتاب، ومن المخطط أن تحتوي على 5 ملايين كتاب.

وأضاف خلال تقديم الإعلامية عزة مصطفى حلقة خاصة من قلب العاصمة الإدارية الجديدة عبر برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن طريقة البحث عن الكتب إلكترونية ما يجعلها سهلة وسريعة، ويمكن للقارئ استعارة الكتاب ديجتال.

وأشار إلى أن المكتبة تم مراعاة أن تكون كاتمة للصوت حتى لا تؤثر على رواد المكتبة، عند القراءة، موضحًا أن المكتبة مزودة بجهاز إنذار ضد الحريق.

واستطرد المهندس أحمد الدالي، أن المكتبة تحوى النسخة الأصلية لكتاب وصف مصر، من ضمن 5 نسخ من هذا الكتاب موجودة في العالم كله، منذ عصر نابليون.