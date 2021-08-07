أخبار عاجلة

ماكرون:سنعمل مع موسكو وواشنطن بشأن أفغانستان -
وزير التعليم: 47 طالبا أوائل الثانوية العامة 2021 -
عضو «صحة النواب»: «المسؤولية الطبية» على رأس أجندة اللجنة -
3.3 مليار دولار زيادة في تحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة يوليو 2020 إلى مايو 2021 -
«طالبان» داخل مدينة ملاهي (فيديو) -
«طالبان» تدعو الأفغان لممارسة أنشطتهم الطبيعية بعد العفو العام -
القوى العاملة: تعيين 500 شاب منهم 11 من ذوي الهمم والعزيمة بأسيوط -
جامعة العريش تعد خطة صيفية للأنشطة الطلابية -
"وقاية": فعالية اللقاحات المعتمدة بالمملكة عالية ..99% من المنومين بالعناية غير مكتملي التحصين -
مجلة عالمية تؤكد أهمية رؤية 2030 في تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مكتبة العاصمة الإدارية.. تحتوي على 5 ملايين كتاب و النسخة الأصلية من وصف

Print
مكتبة العاصمة الإدارية.. تحتوي على 5 ملايين كتاب و النسخة الأصلية من وصف مصر مكتبة العاصمة الإدارية.. تحتوي على 5 ملايين كتاب و النسخة الأصلية من وصف

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف المهندس أحمد الدالي، تفاصيل مكتبة العاصمة الإدارية الجديدة، موضحًا أنها تحتوي على 70 ألف كتاب، ومن المخطط أن تحتوي على 5 ملايين كتاب.

وأضاف خلال تقديم الإعلامية عزة مصطفى حلقة خاصة من قلب العاصمة الإدارية الجديدة عبر برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن طريقة البحث عن الكتب إلكترونية ما يجعلها سهلة وسريعة، ويمكن للقارئ استعارة الكتاب ديجتال.

وأشار إلى أن المكتبة تم مراعاة أن تكون كاتمة للصوت حتى لا تؤثر على رواد المكتبة، عند القراءة، موضحًا أن المكتبة مزودة بجهاز إنذار ضد الحريق.

واستطرد المهندس أحمد الدالي، أن المكتبة تحوى النسخة الأصلية لكتاب وصف ، من ضمن 5 نسخ من هذا الكتاب موجودة في العالم كله، منذ عصر نابليون.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
3.3 مليار دولار زيادة في تحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة يوليو 2020 إلى مايو 2021

3.3 مليار دولار زيادة في تحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة يوليو 2020 إلى مايو 2021

الرئيس السيسي يكرم أبطال مصر الحاصلين على ميداليات طوكيو 2020

الرئيس السيسي يكرم أبطال مصر الحاصلين على ميداليات طوكيو 2020

ثبات لليوم الثالث والقرش بـ35 جنيها.. سعر السمك والجمبري في مصر الثلاثاء 17 أغسطس 2021

ثبات لليوم الثالث والقرش بـ35 جنيها.. سعر السمك والجمبري في مصر الثلاثاء 17 أغسطس 2021

«واصل الارتفاع بسبب دلتا».. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح الثلاثاء 17 أغسطس 2021

«واصل الارتفاع بسبب دلتا».. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح الثلاثاء 17 أغسطس 2021