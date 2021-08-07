محافظ المنيا يقدم واجب العزاء لأسر شهداء الوطن من أبناء مركز سمالوط

محافظ المنيا يقدم واجب العزاء لأسر شهداء الوطن من أبناء مركز سمالوط
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قدم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اليوم، واجب العزاء لأسر شهداء الوطن من أبناء محافظة المنيا، بمسقط رأسهم بمركز سمالوط، وهم كل من الشهيد جندي مقاتل بيشوى ميلاد نبيل ابن عزبة فرج الله، والشهيد جندي مقاتل اسحق يونان فايق، ابن عزبة أبو حنس (الطيبات)، والشهيد جندي مقاتل إيهاب ميلاد ذكى ابن قرية اطسا المحطة، وهم من أبناء القوات المسلحة، والذين استشهدوا أثناء عمليات دحر العناصر الإرهابية.
رافق المحافظ، العقيد أ.ح محمد حسن الكردي، المستشار العسكري للمحافظة، والمهندس عماد حسن، نائب رئيس مركز سمالوط، وعدد من نواب البرلمان .
أعرب المحافظ، عن خالص تعازيه ومواساته لأسر شهداء الوطن، داعيا المولي عز وجل أن يتقبلهم عنده من الشهداء وأن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يحفظ مصر وشعبها وجنودها الأبطال من كل مكروه وسوء.
وأكد المحافظ، ان الشعب المصري يقف صفًا واحدًا خلف قيادته السياسية وجيشه العظيم، وجهاز الشرطة القوى، بكل قوة وإرادة وعزيمة، لحفظ أمن واستقرار الوطن ومواجهة الإرهاب في الداخل والخارج.
وأشار المحافظ، أن ما يسطره أبناؤنا من شهداء مصر الأبرار من تضحيات سيتوقف التاريخ أمامه إجلالا واحتراما، مؤكدا انه لولا تلك الدماء الزكية الطاهرة، التي سالت فداء لأمن الوطن، ما كان يمكن توفير المناخ المناسب المستقر والآمن لمصر لتنطلق نحو تحقيق التنمية الشاملة التي تجرى في ربوع الوطن كافة تحت القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن القوات المسلحة ماضية بكل عزيمة وإصرار لاقتلاع ما تبقى من جذور الإرهاب والتطرف ومواصلة البناء والتنمية في كافة ربوع مصر.