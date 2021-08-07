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محافظ المنيا يقدم واجب العزاء لأسر شهداء الوطن من أبناء مركز سمالوط

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قدم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اليوم، واجب العزاء لأسر شهداء الوطن من أبناء محافظة المنيا، بمسقط رأسهم بمركز سمالوط، وهم كل من الشهيد جندي مقاتل بيشوى ميلاد نبيل ابن عزبة فرج الله، والشهيد جندي مقاتل اسحق يونان فايق، ابن عزبة أبو حنس (الطيبات)، والشهيد جندي مقاتل إيهاب ميلاد ذكى ابن قرية اطسا المحطة، وهم من أبناء القوات المسلحة، والذين استشهدوا أثناء عمليات دحر العناصر الإرهابية.

رافق المحافظ، العقيد أ.ح محمد حسن الكردي، المستشار العسكري للمحافظة، والمهندس عماد حسن، نائب رئيس مركز سمالوط، وعدد من نواب البرلمان .

أعرب المحافظ، عن خالص تعازيه ومواساته لأسر شهداء الوطن، داعيا المولي عز وجل أن يتقبلهم عنده من الشهداء وأن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يحفظ وشعبها وجنودها الأبطال من كل مكروه وسوء.

وأكد المحافظ، ان الشعب المصري يقف صفًا واحدًا خلف قيادته السياسية وجيشه العظيم، وجهاز الشرطة القوى، بكل قوة وإرادة وعزيمة، لحفظ أمن واستقرار الوطن ومواجهة الإرهاب في الداخل والخارج.

وأشار المحافظ، أن ما يسطره أبناؤنا من شهداء مصر الأبرار من تضحيات سيتوقف التاريخ أمامه إجلالا واحتراما، مؤكدا انه لولا تلك الدماء الزكية الطاهرة، التي سالت فداء لأمن الوطن، ما كان يمكن توفير المناخ المناسب المستقر والآمن لمصر لتنطلق نحو تحقيق التنمية الشاملة التي تجرى في ربوع الوطن كافة تحت القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن القوات المسلحة ماضية بكل عزيمة وإصرار لاقتلاع ما تبقى من جذور الإرهاب والتطرف ومواصلة البناء والتنمية في كافة ربوع مصر.

محافظ المنيا يقدم العزاء لاسر شهداء الوطن
محافظ المنيا يقدم العزاء لاسر شهداء الوطن
محافظ المنيا يقدم العزاء لاسر شهداء الوطن

المصرى اليوم

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