تعطل «أسانسير» نادي المهندسين أثناء تواجد محافظ بني سويف داخله

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تعطل أسانسير نادي المهندسين ببني سويف، أثناء صعود الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، والمهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، إلى سطح النادي لمشاهدة تطويره، وتوقف في الدور الثاني لأكثر من ٥ دقائق، ما اضطرهم إلى العودة للدور الأول والخروج والصعود على السلم للدور الثالث.

وتفقد محافظ بني سويف ونقيب المهندسين أعمال التطوير بالنادي،والذي تبلغ مساحته 8500 متر، ويضم مبني إداري واجتماعي ومطعم وكافتيريا وملعب خماسي وصالة رياضية وحمام سباحة وقاعة تدريب، وغيرها من الملحقات لتقديم الخدمات الاجتماعية والترفيهية لأعضاء النادي وأسرهم.